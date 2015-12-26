Bu Listede İsminiz Olabilir!

Birden fazla konut veya otomobil alıp satanlar; evini yüksek fiyattan satanlar, konut kredisi kullananlar, mirasa konanlar, kira geliri elde edenler.



Bu yılın ilk 6 ayındaki bütçe gerçekleşmelerini açıklamak için basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürpriz yapıp 661 bin vatandaşa vergi çıkardıklarını söyledi. Takvimîn haberine göre Bu kişilerin çeşitli faaliyetlerinden dolayı kazanç elde ettiği halde bugüne kadar vergi dairelerinin kapısını çalmadığını belirten Bakan Şimşek, “Bugüne kadar kapımızı çalmayan 661 bin kişi tespit ettik. Yıl sonuna kadar biz onların kapısına gideceğiz” dedi.



VERİLERE ÇOK YÖNLÜ KONTROL

Bugün’ün Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre vergi kaçağı 6 farklı faaliyetten oluşuyor. Söz konusu büyük liste bankalar, noterler, tapu ve nüfus idarelerinden Maliye’ye ulaşan elektronik veriler sayesinde oluşturuldu. İşte kapısı çalınacak vatandaşlar:



1- Bir yıl içerisinde birden fazla konut, arsa veya tarla gibi gayrimenkul alıp satan kişiler: Herhangi bir kaydı olmadığı halde konut alıp satanlar ya da kayıtlı emlakçıların Maliye’ye bildirmedikleri faaliyetler bu gruba giriyor.



2- Bir yıl içerisinde birden fazla taşıt alım satımı yapanlar: Türkiye’de çok sayıda vatandaş ek gelir amacıyla otomobil alıp satıyor. Ancak bu yolla elde ettiği geliri bilerek ya da bilmeyerek Maliye’ye beyan etmiyor. Maliye ticari kazanç elde ettiği halde bunun vergisini ödemeyen çok sayıda oto alım satımcısı tespit etti.



YENİ KONUTUNU SATANLAR

3- Satın aldığı tek konutu dahi 5 yıl içerisinde satanlar: Bu durumda konutun alımla satım arasındaki gelir farkından enflasyon düşülüyor, geriye kalan net tutar kazanç olarak nitelenip vergiye konu ediliyor. Bu durumu beyan etmeyenlerin kapısı her an çalınabilir.



4- Kira gelirini beyan etmeyenler.



5- Kendisine kalan mirası veraset ve intikal geliri olarak beyan etmeyenler.



6- Bankadan aldığı konut kredisi miktarından daha düşük değerde konut alıp düşük miktarda tapu harcı ödeyenler: Bazı vatandaşların bu şekilde devlete az harç ödediği tespit edildi.