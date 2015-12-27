“Bu Maçtan Sonra Bırakacağım”

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor’da teknik direktör Ali Güneş, hafta sonu Malatya İnönü Stadı’nda oynayacakları Bugsaşspor maçının ardından görevi bırakacağını açıkladı.



Güneş, Yeni Malatya Spor’da birçok talihsizliği üst üste yaşadıklarını ve başarısız olduklarını ifade ederek, “Ofspor maçının ardından görevi bıraktığımı açıkladım ancak başkanımız kabul etmedi. Ancak Ofspor maçının ardından alınan bir kongre kararı var. Kulüp Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu kongrede aday olmayacağını belirtti. Bizimde çalıştığımız 10 haftalık bir süreç var. Bu 10 haftalık süreçte Yeni Malatya Spor olarak gönül isterdi ki daha güzel işler yapalım. Ben yıllardır çalışıyorum ama ilk defa kendimi başarılı olarak görmediğimi söyleyebilirim. Bunun dışında çalıştığım kulüplerde hep başarı elde ettim. Ama burada ben başarılı olduğumu düşünmüyorum. Buna neden sorarsanız, bunun açıklaması zaman alır. Ben antrenörlük hayatımda yaşamadığım sıkıntıları burada üst üste yaşadım. 10 tane maçta bir takımın 4-5 tane topu iç direkten geri geliyorsa, bu talihsizliktir. Bunun dışında da zaman zaman oynadığımı maçlarda yediğimi çok kötü goller var. Bir takım şampiyonluk hedefliyorsa, bu tür gollerin yenmemesi gerekirdi. Yediğimi bu basit ve kötü gollerle çok puan kaybettik. İç sahada kaybettiğimiz Altay ve İskenderun Demir Çelikspor maçları var ki, bugün dahi gözümün önüne getiriyorum. Basit goller yedik. Özellikle defansif anlamda yaptığımız hatalardan çok maç kaybettik. Orada hep arayışa gittim ama çözüm bulamadım. Elimizdeki oyuncuların hiçbiriyle o noktada düşündüğümü yapamadım” dedi.



“GALİBİYETLE GİTMEK İSTİYORUM”

Bugsaşspor maçını kazanarak gitmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Bugsaşspor maçı son maçım olacak. Bir kongre süreci olacak ve yeni bir yönetim gelecek. Ben, onların düşündükleri hocayla çalışmalarının en doğal hakları olduğunu düşünüyorum. Biz göre yaptığımız süre içerisinde Yeni Malatya Spor’da çalışmaktan onur duydum. Çok köklü bir kulüp ve gönül isterdi ki, uzun yıllar burada çalışalım ve kulübü hedefine ulaştıralım. Başkanımızın da düşüncesi ve isteği vardı. Bunun adına talihsiz maçlar, dikkatsizlik, defansif hatalar başarılı olamadık. Tribüne gelen taraftarlar kulübün en büyük destekçileri ve emekçileridir. İç sahada kaybedilen maçların izah edilmesi mümkün değil. Ben taraftarlarımızı üzdüğümüz için özür diliyorum. Bugsaşspor maçında da galip gelerek, görevi bırakmak ve seyircilerimize galibiyetle veda etmek istiyoruz” diye konuştu.



Güneş, son olarak, şunları aktardı; “Kısa bir süre görev yaptım. Ayrılacak olsam da görüşlerimiz istenirse veririz. Yeni Malatya Spor’da görev yapmaktan da onur duydum. Basın mensuplarının da sıcak yakınlığını gördüm. Burada basında öyle bir arkadaşlar var ki, ustalar ve iyi deneyim kazanmışlar. Sizleri de tebrik ediyorum.”

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