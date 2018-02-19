“Bu Malatya’daki İlk Ağır Sanayi Tesisi”

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde özel sektör tarafından yaptırılan ve bugüne kadar 250 milyon TL proje gideri olan Cam Fabrikasının fırınını ateşleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Türkiye için stratejik bir sektörde önemli bir yatırıma kavuştuğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile birlikte Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni faaliyete geçen ve cam ambalaj ürünleri imal edecek olan Malatyalı Baştürk ailesine ait cam fabrikasında inceleme yapıp, tesisin fırınına ilk ateşi verdi.

Baştürk Cam Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Baştürk, Bakan Tüfenkci’ye verdiği bilgide tesis için şimdiye kadar yapılan harcamanın 250 milyon TL olduğunu kaydetti. Tesisin şuanda tek fırının çalıştığı ve 275 kişinin istihdam edildiği, ikinci fırının devreye girmesi ile istihdam ve üretimde önemli bir artışın olacağı da kaydedildi.

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye’nin ekonomisinin bittiğini, iflas ettiğini dile getirenlere inat yatırımların sürdüğünü belirterek, “Türkiye’ye güvenerek, inanarak yatırım yapanları tebrik ediyorum. Malatya için, Malatya Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir yatırım değil, esasında Türkiye içinde önemli bir yatırım. Baktığımız zaman Türkiye’nin cam ambalaj noktasında ithalatcı bir ülke konumunda, 90 milyon dolara yakın bir ithalatı bulunmakta. İnşallah bu tesisimiz tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, bu açığımızı da kapatacağız. İkinci fırın devreye girdiğinde de fabrikanın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Türkiye ihracatçı bir ülke konumuna gelecek. Onun için stratejik bir yatırım olan cam sanayine yapılan bir yatırım esasında Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Daha tam olarak işletmeye açılmayan bu proje Avrupa’dan ödül almış bir proje halinde. Çalışan sayısı şuanda 275,belki bu daha da fazlaşacak. Ama bundan da öte Malatya’ya nitelikli yatırımın önünü açan, ‘Malatya’da da böyle nitelikli yatırımlar yapılır’ diye örnek göstereceğimiz bir tesis olması bakımında ben bu yatırımı çok önemsiyorum.” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, tesisin Malatya için ayrıca ilk ağır sanayi tesisi olma özelliğini de taşıdığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’ya örnek bir tesisin kazandırıldığını ve zorun başarıldığını söylerken, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Baştürk ailesi ile gurur duyuyoruz. Bu tesisin Malatya’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Vali Ali Kaban, Türkiye’nin ekonomik baskılara maruz kaldığı bir zamanda çok değerli bir yatırımın Malatya’ya kazandırıldığını ifade ederek, “Organize Sanayi bölgesinde tüm sektörlerde kullanılan doğalgazın 1.5 katını bu fabrika kullanıyor. Bu da gösteriyor ki çok ciddi anlamda bir üretim yapılacak.” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com