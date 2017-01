“Bu Memleketin Her Köşesi Bizimdir”

AKP Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından uygulanan Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Muş ilinden Malatya’ya gelen öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Gürkan, “Türkiye’nin her köşesinde bir güzellik göreceksiniz” dedi.

AKP Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından uygulanan Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Muş ilinden Malatya’ya gelen öğrenciler, Battalgazi ilçesine geldi. Battalgazi ilçesinin tarihi mekânlarını gezen öğrenciler, daha sonra Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından ağırlandı.

Burada konuşan AKP İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop, Gönül Köprüsü Projesi’nin önemine dikkat çekerek, “Gönül Köprüsü kapsamında Muş ilimiz kardeş il oldular. Bu vesile ile sömestr tatilinde biz Muş’tan öğrencilerimizi alarak Malatya’ya davet ettik. Kendileri de bizleri kırmadılar Malatya’ya teşrif ettiler. Davetimizi kırmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız bizleri ağırladı. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

AKP Battalgazi merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, Muş ilinden gelen öğrencileri ve öğretmenleri ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, “Sizleri Battalgazi bölgesinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu güzel pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin her tarafını ileride sizlere teslim edeceğiz. Bizler geçmiş kuşaklardan bayrağı nasıl teslim aldıysak, sizlerde bizlerden bu bayrağı teslim alacaksınız. Yarınlarımız için ülkemizi sizlere teslim edeceğiz. Biliyorsunuz ülkemiz üzerinden değişik oyunlar oynanıyor. Ülkemizi doğu, batı, kuzey, güney diye bölmeye çalışıyorlar. Bizleri ayırmaya ve ayrıştırmaya çalıştırıyorlar. Oyun bununla bitmiyor, insanımızı farklı meşreplere bölerek Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye ayırmaya çalışıyorlar. Ben Malatyalıyım ama Kürt’üm. Benim eşim Türk. Bu ülkede ayrı gayrımız yok. Biz bu oyunlara alet olmayacağız. Muşlular, Vanlılar, bu ülkede yaşayanlar hepsi bizim kardeşimizdir. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunun için genç kardeşlerimize çok önemli görevler düşüyor. Buraları gezip göreceksiniz. Gittiğinizde sınıfınızda, mahallenizde Türkiye’nin bir bütün olduğunu, insanların birbirlerini çok sevdiğini anlatacaksınız. Malatya’da da Kürtlerin ve Türklerin olduğunu ve birbirleriyle sorunlarının olmadığını anlatın’ diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Muş ilinden gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Partimizin yapmış olduğu Gönül Köprüsü kapsamında Muş’taki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin Malatya’ya gelerek buraları tanımaları, buranın tarihi, coğrafyası ve demografik yapısı hakkında bilgi almaları noktasında, buranın kültürüyle ilgili bilgi alıp kendi memleketlerine gitmeleri, eğitim, iletişim ve etkileşim ürünüdür. İnsanlar birbirleriyle iletişim kuracak, etkileşim içine girecek ve bir eğitim formatı ortaya çıkacak. Dolayısıyla sizler buraya gelecek, bizler oraya gideceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine gideceksiniz. Her yerde bir güzellik göreceksiniz. Önemli olan güzel bakmaktır. Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Bugün içinde bulunduğumuz süreç içinde, ülkemiz içten ve dıştan bazı mahfiller gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içindeler. Bu ülke geçmiş bin yılın ötesinde, 5 bin yıllık bir milletiz. Bu ülkede her kes hısım akraba olmuş. Kız alıp kız vermişler. Bu memleketin her köşesi bizimdir. Milli Kurtuluş savaşımızdan sonra Türkçülüğün esaslarını yazan Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. Bu millet Alicenap bir millettir. Kadirşinas bir millettir. Dünyanın her tarafında Türkler vardır. Türkler her zaman gittikleri yerlere medeniyet, insanlık götürmüşlerdir. Dün Cumhurbaşkanımız Afrika bölgesine ziyarette bulundu. Oradaki insanların büyük sevgisiyle karşılaştı. Bu demek oluyor ki ülkemiz güçlü olursa, onların elinden de tutabiliriz. Çünkü onların elinden tutacak başka bir millet yok. Şunu özellikle söylüyorum. Bu memleketin içine nifak sokmak isteyen insanlar, bu memleketin insanı değildir. Bunları insan olarak vasıflandırmakta çok doğru değildir. İnsanı yaşatmamız lazım ki devlet yaşasın. Bir insanı öldüren, insanlığı öldürmüş gibidir. Bombalarla hem kendisini öldüren, hem de başka insanların ölümüne sebep olanlar var. Memleketimizi huzursuz etmek istiyorlar. Bunlar sizlerini daha iyi şartlarda eğitim almanızı engellemek istiyorlar. Siz çocuklarımız, yarınların büyükleri olacaksınız. Bizimde öğrencilik hayatımızda Türkiye’nin dört bir tarafından arkadaşlarımız vardı. Pırıl pırıldık. İnsanın iyisi iyidir. Dolayısıyla sizlerden ricam önce sorgulayın, araştırın. Siz sorguladıkça doğru yola gidersiniz. Allah insana akıl vermiştir. Akıl nimetini insanoğlu doğru kullanırsa Cennet ile müjdelenmiştir. İnsan düşünürse, haramı helali gözetirse, düzgün olmaya niyet edip gayret gösterirse, Allah ona bildiklerinin yanında bilmediklerini de öğretir. Ve onu doğru yola iletir. O yüzden çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım” dedi.

Bülten