‘Bu Nasıl Bir Düşünce?’

Malatya Cumhuriyet Kadınları Derneği Şube Başkanı Nesrin Yıldırım, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker’i istifaya davet etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın açıklaması yapan Yıldırım, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker’in talihsiz bir açıklama yaptığını savunarak, “Kamuoyunda hadım yasası olarak bilinen yasayı “Sorunun kaynağında kadın var” diyerek eleştiren Çeker, “Dekolte giyinirsen bu tarz çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değildir” diyerek dekolte giyinen kadına tecavüzü savunmuştur. Bu çok çirkin, maksatlı ve haddini aşan bir açıklamadır. Peki, küçük kız çocukları da tecavüze uğruyor. Onlarda mı dekolte giyip, tahrik ediyor? Onların suçu açıklansın. Bu nasıl sapık bir düşüncedir?” dedi.

Çeker’i istifaya davet eden Yıldırım, “Cumhuriyeti ve devrimleri içlerine sindirememişlerdir. Çünkü Cumhuriyet bir kadın devrimidir, kadın erkek eşitliğidir. Bunlara göre kadın okumaz, hasta olmaz, alışveriş yapamaz, çalışamaz yani tüm suç kadın olmaktır. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Biz Cumhuriyetin yollarında büyüdük. Bu nedenle Çeker’i istifaya çağırıyoruz” diye konuştu.