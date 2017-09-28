Bu ‘Perişanlığı’ Gören Yok mu?!

Malatya’nın en önemli bulvarının kenarındaki işhanının önünde bulunan göndere asılı olan rengi değişmiş, yırtılmış Türk Bayrağı’nın bu durumu vatandaşların tepkisine yolaçıyor.

Turgut Özal Bulvarı (Çevre Yolu Şehir Geçişi) kenarında Adliye ile aynı yöndeki binalar arasında bulunan MATİM İş Merkezi’nde bulunan ve FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan eski HÜGEM Dershanesi’nin kapısı önündeki göndere çekili bayrağın hali ve başta Valilik ile Milli Eğitim olmak üzere, ilgili olması gereken kurumların ilgisizliği eleştiri konusu oldu.

Dershanenin kapatılmasından sonra gönderde çekili olan bayrağın, burada bir anlam ifade etmemesine rağmen indirilmeyip aradan geçen 1 yılı aşkın sürede yıpranması vatandaşların tepkisine yolaçtı. Konunun ilgili kapatma kararını uygulayan kurumun sorumluluğunda olduğunu düşündüklerini belirten vatandaşlar, bayrağa müdahale etmelerinin sıkıntı yaratabileceği gerekçesiyle kendilerinin ayrağa saygısızlık boyutuna gelen mevcut duruma son veremediklerini söylediler ve ilgili makamları göreve çağırdılar.

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