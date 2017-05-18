Bu Proje Mutluluğu Paylaştırıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Oyuncak Kardeşliği’ projesi kapsamında Gazi İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı oyuncaklar, Hasırcılar İlkokulu öğrencilerine teslim edildi. Hediyelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Oyuncak Kardeşliği’ projesi kapsamında il ve ilçe merkezi dışında bulunan okullardaki öğrenciler oyuncaklarla buluşturuluyor. Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oyuncaklar, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Hasırcılar İlkokulu öğrencilerine teslim edildi. Oyuncakların öğrencilere teslimi esnasında renkli görüntüler yaşandı. Gazi İlkokulu öğrencilerinin gönderdiği oyuncakları alan Hasırcılar İlkokulu öğrencileri, büyük mutluluk yaşadı.

Hasırcılar İlkokulu Müdürü Aziz Aydoğmuş, Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Oyuncak Kardeşliği’ projesinin önemine dikkat çekerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür etti. Aydoğmuş, “Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ‘Oyuncak Kardeşliği’ projesi kapsamında okulumuza yaptığı ziyaret ve okulumuz öğrencilerine dağıttığı oyuncaklar için öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin hem çocuklarımız, hem de bizler gibi merkezden biraz daha uzak olan okullar için değişik bir etkinlik. Bu oldukça eğlenceli oluyor çocuklarımız için. Benzer etkinlikleri tekrar okulumuzda görmek isteriz” dedi.

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