“Bu Sistemle Cübbeli Ahmet’i Bile Bakan Yaparlar!”

Getirilmek istenen başkanlık sisteminin Türkiye’de geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bütün Türkiye 1 kişiyi seçiyor, o bir kişi bütün Türkiye’deki atananların hepsini seçiyor.Cübbeli Ahmet Hoca’yı Diyanetten sorumlu bakan yaparlarsa şaşırmayın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Akçadağ ilçesinde mahalle muhtarları ve ilçe örgütü ile bir araya gelerek başkanlık sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı toplantıda CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, katılan muhtarlara teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte Türkiye için çok önemli bir referanduma gidildiğini belirterek, Akçadağ’dan başkanlık sistemine “hayır” çıkması için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

HALKIN YÜZDE 70’İ SİSTEMİN NE GETİRDİĞİNİ, BİLMİYOR

Türkiye tarihinin en önemli anayasa değişikliğinin mecliste kabul edildiğini belirterek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biz bu kadar önemli bir değişikliğin meclis görüşmelerinin halka açık olmasını istedik ama kabul edilmedi. Meclis TV bile çoğu zaman yayın yapmadı.Halkın yüzde 70 i bu değişikliğin ne getirip götürdüğünü bilmiyor.”dedi.

BİZ, REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞIYIZ

“1923’te padişahtaki yetki alınıp halka verildi. Bu değişiklikle meclisin yetkisi tekrar saraya verilmek isteniyor” diyen Ağbaba, “Yapılmak istenen Türkiye’nin dokularıyla oynamaktır. Bakanlar mecliste seçilmeyecek. Meclis bakanları denetleyemeyecek. TBMM Bütçe yapamayacak. Meclisin anlamı kalmıyor. Buna rağmen 550 milletvekili sayısı 600 e çıkarılıyor. Buna ihtiyaç var mı? Malatya’da milletvekili sayısının artırmanın bir anlamı var mı? Biz CHP olarak isim tartışmıyoruz. Biz rejim değişikliğine karşıyız.Bu yasa geçerse başkan valiyi, il başkanını, Akçadağ Kaymakamını, Akçadağ ilçe başkanını atayacak. Daire başkanını atayacak. CHP’li bir kişi başkan seçildiğinde, bir başkanın hem kaymakamı hem ilçe başkanını atadığını düşünün o kaymakamın tarafsızlığı kalır mı?”diye sordu.

BİR KİŞİ TÜM ATANMIŞLARI SEÇİYOR

Ağbaba konuşmasının devamında “Bu işin özeti şu. Bütün Türkiye 1 kişiyi seçiyor, o bir kişi bütün Türkiye’deki atananların hepsini seçiyor.Fren sistemi, denge sistemi ortadan kaldırılıyor. Eskiden bakanlar için gensoru sistemi vardı. Hükümet yanlış yaptığında bunun yanlışlığı tartışılırdı.Artık Bakanlar kuruluna TBMM den atamıyor. İstediği herkesi bakan yapabilir. Cübbeli Ahmet Hoca’yı diyanetten sorumlu bakan yapar mı? Yapar. Oğlunu, damadını başkan yardımcısı yapar mı? Yapar. Bunun adı olsa olsa ‘tek adam yönetimi’ olur. ‘Bundan sonra Akçadağ ilçe değil’ diye kararname yayınlarsa itiraz edemezsiniz. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Başkanlık Sistemiyle bu hakkı ortadan kaldırıyorlar, kararname ile özel mülkiyete el konulabiliyor.”dedi.

BU KADAR YETKİYİ BABANIZA VERMEZSİNİZ

“Bu sistemle yönetilen ülkelere bakın. Başkanlık sistemiyle yönetilen yanı başımızda ülkeler var.”diyen Ağbaba, “ Irak’ı Saddam yıllarca başkanlıkla yönetti.Ateşin yandığı, insanların birbirini kestiği Suriye’de ESAD başkan değil mi? Libya’da Kaddafi başkan değil miydi? Bu yetkileri kime verirseniz verin farklı bir sonuç ortaya çıkar. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir yerde elbette sorun çıkacak. Yargıya güven duymalıyız. Yargının bağımsız olması lazım. Avukatların, savcıların, hakimlerin cübbelerinin düğmesinin olmamasının sebebi bu. Anayasa mahkemesinin 15 üyesinin 12 sini başkan atıyor. HSYK’nın neredeyse tamamını başkan ve partisi atıyor.Böyle bir yargıdan bağımsız olması beklenebilir mi? Kaderinizi bir kişinin eline bırakmayın. Bu Ali olur, Veli olur,Mehmet olur. Bu kadar yetkiyi babanız olsa, akrabanız olsa kimseye vermezsiniz.”şeklinde konuştu.

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