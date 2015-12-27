Bu Sonuç Keskin’e Uyarı mı?

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Şevket Keskin ile birlikte 3 aday yarıştı. Keskin 713 oyla seçilirken, iddialı rakibi Mehmet Gönültaş 556 oy alarak daha önceki seçimleri açık farkla kazanan rakibini epeyce zorladı.

Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulunda Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi olan mevcut başkan Şevket Keskin ile Ramazan Yaman ve Mehmet Gönültaş aday oldu.

MESOB Başkanvekili Orhan Özbek’in divan başkanlığını yaptığı genel kurul her 3 adayın birlikte üyeleri selamlamasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından Divan başkanı Özbek, “Hepimiz birbirimizi tanıyan insanlarız, dışarı çıktığımızda birbirimizin yüzüne bakacağız. O nedenle birbirimizi kırıcı hareketlerden uzak duralım. Esnafa yakışan bir seçimi yapalım” dedi.

Genel Kurulda Şevket Keskin, yapmış olduğu hizmetleri ve projeleri sinevizyon eşliğinde üyelere gösterdi.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, şunları söyledi: “En büyük irade sizin iradeniz. Sizin iradenizin dışında başka bir irade yoktur. Başka bir irade tanımıyorum. Esnaf ve sanatkar camiasının iradesini herkes görecek. Hepimiz kardeşçe, huzurlu bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi Malatya’ya ve esnafımıza yakışır bir şekilde yapacağız. Esnafın birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Esnaf ve sanatkar birlik ve beraberlik içinde olursa, Türkiye’de birlik ve beraberlik olur. Şimdiye kadar bir çok zorlukları aştım, bundan sonra da aşacağım, hiç kimsenin şüphesi olmasın, benimde şüphem yoktur.”

Keskin, esnafa hizmeti Hakka hizmet olarak gördüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Odada maaş almadan sizlere hizmet etmek bana mutluluk veriyor. Ben bazı konuları dile getirmek istemedim. Çünkü öyle iştahı kabaran, öyle çantayla gelen, ihale peşinde koşanların iştahını hiçbir zaman kabartmadım, kabartmaya da hiç niyetim yoktur. Ben taksicilik yapıyorum, minibüsçülük yaptım. Ben bu meslekle gurur duydum. Çoluk çocuğumun nafakasını ben bu meslekte kazanıyorum”

Malatya’da dolmuş taksi uygulaması isteyenlerin ancak taksici esnafın ekmeği ile oynamak istediğini belirten Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu konuya çantacılar geldi kapattım, benim esnafım çağasının çocuğunun nafakasını kazanıyor. Dolmuş taksi 9+1. Şehir içi minibüs hatları 500-600 bin TL. Yarın bir dolmuş taksi ihalesi açıldığı zaman dolmuş taksi verildiği zaman benim taksi şoförümün hangisi çıkıp da 300-400 bin TL verebilecek. Bu sistem öncelikle taksici esnafına zarar verir”

Bilmeden, öğrenmeden kimsenin konuşmaması gerektiğini belirten Keskin, Malatya’da her ilçeye 500 adet S plaka ve 250’şer T plaka verilmesi konusunda alınan Trafik Komisyonu kararını iptal etmek için büyük bir mücadele verdiğini, bu kararın uygulamaya konulmasını engellemesinden dolayı bugün taksici ve servisçi esnafının büyük bir sıkıntıdan kurtarıldığını söyledi. Keskin, esnafın hakkını koruduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Şoför esnafını korudum. Sizin gücünüzle o komisyon kararını iptal ettirdim. S ve T plakasının nasıl durdurulduğu belgelerde bulunuyor. Burada size bir söz veriyorum, bizin görüşünüz olmadan, sizin birlik ve beraberlik içerisinde vereceğiniz karar olmadan ne bir T plakası artacak, ne bir S plakası artacak, ne bir M plakası artacak. Siz ne zaman ihtiyaç var derseniz, başımla gözüm üzerine”

Keskin, D4 Belgesinin Trafik Komisyonu Kararı olmadan verilmesini Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak sağladıklarını belirterek “bundan dolayı Türkiye’nin her yerinden teşekkür telgrafları aldık. Bu konuda önemli bir mücadele verdik başardık” dedi.

Adaylardan Ramazan Yaman, kendisi ve ekibini yıllardan beri sektörün içerisinde olduğunu, sorunları yakından bildiklerini ve çözüm getirecek projelerinin hazır olduğunu, şoför esnafı için otel, düğün salonu, tamirhane gibi projeleri bulunduğunu anlattı.

Adaylardan Mehmet Gönültaş ise, taksicilerin yazıhanecilerin himayesinden kurtarılmasından dolayı teşekkür ettiğini, ancak taksicilerin halen park yeri konusunda önemli sorunlar yaşadığını, kendisinin ise bu konuya çözmek için söz verdiğini belirtti. Göreve geldiğinde Malatya’da dolmuş taksi uygulamasını başlatacağı konusunda da söz veren Gönültaş, taksilerin yanı model, taksi yazıhanelerinin aynı tip ve aynı renkte olmamasını eleştirdi.

Kongrede Aziz Apacık adlı şahıs, odanın üyesi ve delegesi olmamasına rağmen kürsüye çıkıp konuşma yapmak istemesi ve çevresinde bulunanlara sataşması üzerine kongrede kısa süreli gerginlik yaşandı. Şahıs, emniyet görevlilerince salondan uzaklaştırıldı. Salonda yine odanın üyesi ve delegesi olmamalarına karşın Şevket Keskin konuşurken araya girerek söz atanlarda uyarıldı.

KESKİN SEÇİLDİ..

Kongrede adayların oy kullanması ile oy verme işlemine geçildi. Oylamaya, odanın 2007 delegesinden 1320’si katılarak oy kullandı. 17.00’de tamamlaman oy verme işleminin ardından sayım yapıldı.

Şevket Keskin 713 oy, Mehmet Gönültaş 556 oy, Ramazan Yaman 42 oy alırken, 9 oy da boş çıktı.

Uzun yıllardır Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı görevini sürdüren, aynı zamanda Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı da olan Keskin, yeniden seçildi.

Keskin’in, daha önceki yıllarda açık farkla aldığı seçimleri yaklaşık 800 delegenin de katılmadığı seçimlerde sadece 157 oy farkla kazanması “ciddi bir ikaz” olarak da yorumlandı. Keskin, son aylarda AKP’nin Malatya Belediye Başkan adayı Ahmet Çakır lehine koyduğu açık destek ile birçok kesimin tepkilerini üzerine toplamış, sert eleştiriler almıştı.