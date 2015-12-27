Bu Sular Sağlıksız!



Malatya’nın Mayıs ayı su analiz raporları açıklandı.



Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, Mayıs ayı su analiz raporlarını açıkladı. Buna göre, merkezde 30 ayrı noktadan alınan su örneklerinin standartlara uygun olduğu tespit edildi.



Merkeze bağlı köylerden 12 yerden alınan su örneklerinden Uluköy Köyü muhtarının evindeki çeşmeden akan suda koliform bakteri ve Escherichia Coli bulunarak, suyun standartlara uygun olmadığı belirlendi.



Arapgir’e bağlı Bacalı ve Eynir köyleri meydan çeşmeleri, Darende Kılıçbağı ve Sandıkkaya mahalleleri cami çeşmeleri, Doğanyol’a bağlı Damlı Köyü köy çeşmesi ve Koldere Köyü İlköğretim Okulu Çeşmesi, Yazıhan Belediyesi Dostlar Çay Ocağı Çeşmesi, Fethiye Belediyesi Çeşmesi ve Yazıhan Sürür Köyü meydan çeşmesi ile Kuluncak’a bağlı Aşağı Selimli, Başören, Bıcır, Ilısuluk, Kızılhisar ve Sultanlı köylerindeki meydan çeşmelerinde suda koliform bakteri ve Escherichia Coli’ye rastlandı.



Kuluncak’a bağlı Konaktepe, Karabük, Çırıtbelen ve Çayköy meydan çeşmeleriyle Yeşilyurt’a bağlı Gezene Köyü’nde bir evden alınan örneklerde de sadece koliform bakteri tespit edildi.

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