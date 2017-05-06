“Bu Süreci İyi Değerlendirmemiz Lazım”

Bakan Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine referandum nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin bugüne kadar de birçok kredi derecelendirme kuruluşunu çok yanılttığını belirterek, Türkiye’nin yıl sonu büyümesini yüzde 4 oranında tahmin ettiğini açıkladı.

Bakan Tüfenkci, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte ziyaret ettiği Doğanşehir ilçesinde kalabalık bir partili topluluğu tarafından karşılandı.

Bakan Tüfenkci ilk ziyaretini AKP Doğanşehir İlçe Başkanlığına yaptı.

Referandum sonucu nedeniyle ‘Evet’ oyu veren vatandaşlara teşekkür eden Bakan Tüfenkci; “15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 16 Nisan’da vermiş oldukları cevaplardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ülkemizin yaşamış olduğu travmayı, ülkemizin vermiş olduğu şehitleri, gazileri mahcup etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Bakan Tüfenkci şunları söyledi;

“Yeni bir sisteme inşallah 2019 yılında geçeceğiz. Önce belediye seçimleri yapacağız, akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanımızı ve milletvekili seçimlerini yapacağız. Önümüzde bir seçim var ve bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu zaman dilimi içerisinde hem millete hizmet edebilmek, hem milletin gönlünü alabilmek, hem onlarla diyaloglarımızı ve hukukumuzu geliştirmek, hemde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hem dem yenilerek, ama istikametten sapmadan biz hedeflerimize varmamız lazım.”

Bakan Tüfenkci daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret ederek, ilçenin yatırım ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Bakan Tüfenkci, burada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu onayladı ve ülkenin not görünümünün “negatif” olduğunu bildirmesini ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 4 oranında büyüyeceği tahminini açıklayan Bakan Tüfenkci, “Beklenilenin aksine, yada Türkiye’nin ben yüzde 4’ün üzerinde yılsonu itibariyle büyüyeceğine inanıyorum. Dün Standard & Poor’s kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamış olduğu Türkiye’nin notunu negatif olarak tescilline yönelik açıklamasını doğrusu çok da artık piyasaların ciddiye almadığını ve en önemlisi de tutarlılığının yitirildiğini görüyoruz. Biz Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de birçok kredi derecelendirme kuruluşunu çok yanılttı bu millet. Onların aksine Türkiye büyümeye güçlü bir şekilde devam etti. Bende tahminlerim olarak ifade edeyim, biz yıl sonu yüzde 4’ün üzerinde büyümeyi inşallah çok önemli gelişmeler olmazsa yakalayacağımıza inanıyorum.” Şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, Doğanşehir Kaymakamlığını da ziyaret ederek, ilçede yürütülen projleer hakkında bilgi aldı. Bakan Tüfenkci, esnafları da ziyaret etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com