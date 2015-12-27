“Bu Taban Fiyat Kimin İçin?”

Battalgazi Ziraat Odası Başkan Adayı Şinasi Sucu, seçildiği takdirde, öncelikle Ziraat Odası’nın kuruluş amaçlarına ve Battalgazili çiftçilerin beklentilerine uygun biçimde yeniden hizmet üretebilir bir noktaya taşıyacaklarını belirterek, “Odanın temel hedeflerini gerçekleştirdikten sonra, mutlaka Malatya Kayısı Üreticileri Birliği’ni kurarak kayısı yetiştiricisinin sorunlarına üretici penceresinden bakan çözümler için çalışacağız” dedi.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanlığı’na aday olmasının gerekçelerini “Ben de bir çiftçiyim ve kayısı üreticisiyim. Ayrıca birçok resmi ve sivil toplum kuruluşunda yıllardır yöneticilik yapıyorum. Malatya ve özellikle de Battalgazi çiftçisinin sorunlarını çok iyi biliyorum. Bu sorunları tecrübeli bir kadro ile çözmek için çalışacağız. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Çünkü biz çiftçi, üretici merkezli bir Ziraat Odası yönetimi oluşturacağız” ifadeleriyle aktardı.

İşbaşına geldikleri takdirde, Battalgazi Ziraat Odası’nın Batalgazili çiftçinin özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sağladığı proje desteği, hibeler ve krediler konusunda bilgilendirilmesi, bu tür desteklerden en yüksek düzeyde faydalanılması için çalışacaklarını belirten Şinasi Sucu, oda seçimlerine ve oda yönetimine günlük siyasetin ve partizanlığın karıştırılmasının ise Malatyalı çiftçiye fayda değil, büyük zarar vereceğini söyledi.

Kayısı üreticisinin her yıl yaşadığı ve yıllardır dillendirildiği halde çözülemeyen sorunlarının çözümü için mutlaka Kayısı Üreticileri Birliği’ni kuracaklarını da vurgulayan Sucu “Yanlış anlaşılmasın, Kayısı Birlik’ten söz etmiyorum, Kayısının üreticisinin sorunlarına üreticinin gözüyle bakan bir Kayısı Üreticileri Birliği’nden söz ediyorum” dedi.

Uygulayacakları projeleri de anlatan Battalgazi Ziraat Odası Başkan Adayı Şinasi Sucu, “Fakat herşeyden önce şeffaf, hesap verebilen, dürüst, tecrübeli bir yönetim kadrosu kuracağız” diye konuştu.

Son günlerde kayısıda taban fiyatı belirlenmesine yönelik açıklamalar yapıldığına dikkat çeken Şinasi Sucu, “Üreticinin elinde kayısı yokken kayısıda taban fiyat açıklanması kimin çıkarlarına hizmet ediyor? Ben buradan o taban fiyatı açıklayanlara o yetkililere soruyorum. Kayısı 3 lira iken bu taban fiyat neden açıklanmadı? Kış ayının ortasında taban fiyat mı açıklanır. Üreticinin içinde olmadığı bir heyetin, kayısının sadece tüccarın elinde stok olarak bekletildiği bir dönemde taban fiyatı açıklamasının iyi sorgulamak lazım” sözleri ile tepkisini vurguladı.

Battalgazi Ziraat Odası Başkan Adayı Şinasi Sucu’nun Yeni Malatya Gazetesi Muhabiri’ne yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:

Battalgazi Ziraat Odası Başkanlığı’na neden aday oldu?

Battalgazi Ziraat Odası’na adaylığımın en önemli nedeni kendim de bir çiftçi olmam nedeniyle kayısı üreticilerinin ve çiftçilerin sorunlarını yakından biliyor olmam. Geçen yıl kayısıda yaşanan don olayı nedeniyle çiftçilerin, Malatya’nın yaşadığı sorunlar ortada. Malatya ekonomisi, kayısıda yaşanan don olayı nedeniyle perişan olurken mevcut ziraat odasının yeterli bir çiftçi temsilciliği, çiftçinin derdini sorunun yetkili makamlara anlatamadığından dolayı, daha önceki tecrübelerim ve muhtarlık yapmamın yanı sıra çeşitli derneklerdeki yöneticilik tecrübem nedeniyle bu kararı aldım. Bu kararı alırken, çiftçi olarak yaşadığım bir takım sorunlar da bu kararı almamda etkili oldu. Hükümetimizin verdiği bir takım tarımsal desteklemelerden üreticimizin yeteri kadar yararlanamayışı.

“Ziraat odası çiftçinin sendikasıdır”

Nasıl ki işçilerin memurların bir sendikası varsa ziraat odaları da çiftçinin bir nevi sendikasıdır. Tarım Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen bir takım hibeler, desteklemeler, kredi ve diğer yardımlardan çiftçilerin en üst düzeyde yararlanması için Ziraat Odaları aktif rol oynamaktadır. Tarımsal anlamda projeler üretip, yeni gelişen tarım teknolojisini çiftçilerin en iyi şekilde takip etmesi için aracılık yapan kurum Ziraat Odası’dır. Modern zirai tesislerin kurulması, tarım teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılması, kredi ve hibe programlarından haberdar edilmesi ziraat odalarının temel görevidir. Yani çiftçilerin sesi, temsilcisi, hakkını hukukunu koruyacak bir kurum.

Projeleri Neler?

İlk olarak yapacağımız şey şeffaf bir yönetim oluşturmak. Oda yönetimini dürüst ve şeffaf dizayn etmek. Bunun dışında oda yönetimi her zaman çiftçinin lehine olabilecek bir yönetim anlayışı oluşturmak. Ziraat Odası’nı siyasileştirmeden, tamamen Malatya çiftçisinin sorularına çözüm arayan, çiftçinin temsilcisi ve Malatya’da tarımsal üretimi arttıracak faaliyetleri amaçlayan bir yönetim oluşturmak.

Çiftçilerimize yönelik projelerimiz arasında gerektiğinde onlara tarımsal alet ve ekipman desteği sunmak. Örneğin çok fazla arazisi olmayan veya arazisine yılda bir kez lazım olacak bir tarımsal makineyi çiftçimizin alması yerine Ziraat Odası’nın bunu alıp çiftçimizin kullanımına sunacağı bir takım ekipman desteği projelerimiz olacak.

İkincisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çiftçilere sağladığı, kredi, hibe ve diğer desteklemelerden üreticilerimizin en düzeyde yararlanması için gerekli bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını yapacağız. Ziraat Odaları’nın kuruluş amaçlarından biri olan bu konuyla ilgili olarak aktif çalışma yürüteceğiz. Çünkü çoğu çiftçimiz, kendisine sağlanan bu tür desteklemelerden haberi bile olmuyor. Bu tür desteklemeler konusunda A ‘dan Z’ye çiftçilerimizi bilgilendirecek eğitimler, toplantılar yapacağız ve çiftçimizi en iyi şekilde bu desteklerden yararlanmasını sağlayacağız.

“Tarım danışmanları istihdam edeceğiz”

Battalgazi Ziraat Odası’nda çiftçilerimize tarımı bilimsel kurallara göre yapmaları ve onları bu yönde yönlendirmeleri için Tarım danışmanlığı kapsamında ziraat mühendisleri istihdam edeceğiz. Ziraat Odası’nda tarım danışmanı olmaması mümkün değil. Tarım danışmanlarımız Battalgazi çiftçisine ücretsiz şekilde, toprağın nasıl işleneceğinden üretimin tüm aşamalarına kadar çiftçimize yardımcı olacak.

“Soğuk hava deposu kuracağız”

Soğuk Hava Deposu kuracağız. Gerek yaş gerekse kuru kayısı için kullanılabilecek soğuk hava deposu. Sadece kayısı için de değil tüm tarımsal ürünler için, ayrıca hayvancılık ürünleri için çiftçimizin hizmetinde olacak şekilde soğuk hava deposu kuracağız.

“Kayısı Üreticileri Birliği kuracağız”

Kayısı Üretici Birliği’ni kuracağız. Ne olursa olsun bunu hayata geçireceğiz. Ne kadar engel çıkarılırsa çıkarılsın Kayısı Üretici Birliği’ni kayısı üreticisi ile birlikte kuracağız. Kayısı çiftçisi ve Malatya ekonomisinin geleceği için bunu yapacağız.

“Üreticinin elinde kayısı yokken taban fiyat açıklaması kime hizmet ediyor? Bunu iyi sorgulamak lazım”

Son günlerde kayısı ile ilgili bir takım tartışmalar var. Sözde kayısı üreticisinin sorunları dile getirilmeye başlandı. Kayısıda taban fiyat açıklandı. Ben buradan o taban fiyatı açıklayanlara o yetkililere soruyorum. Kayısı 3 lira iken bu taban fiyat neden açıklanmadı? Kış ayının ortasında taban fiyat mı açılıyor. Hasat sezonu değil. Üreticinin elinde bir kg kayısı yok. Ee ? Nerden çıktı bu taban fiyat? Sen bu taban fiyatı kime açıklıyorsun, kimin için açıklıyorsun? Varsa varsa zenginin, tüccarın elinde kayısı var. Çiftçinin elinde kayısı yok. Üretici çok karamsar. Çiftçi, Üretici Birliğini istiyor ama bunun önünü açan yok. Biz bunu üreticimizin çıkarı için yapacağız. Kayısı Birlik gibi değil, burada kayısı alma, kayısı satma diye bir şey yok. Alım satım yok. Tamamen üreticinin ortak çıkarı doğrultusunda hareket noktasını belirleyecek bir yapı olacak.

Dikkat ederseniz, kayısı ile ilgili tartışmaların içeresinde hiç kayısı üreticisi yok. Kayısı çiftçisinde kayısı varken, kayısının fiyatı yerlerde sürünüyorken bu taban fiyat neden açıklanmadı bunu da merak ediyoruz. Sezonda üretici kayısıyı pazara götüreceği zaman taban fiyat açıklanır. Üreticide kayısı yokken taban fiyat açıklamasını anlamadık.

Sadece Üretici Birliği’ni kurmakla olmuyor. Kayısının alan bazlı destek kapsamına alınması için de mücadele edeceğiz. Karadeniz halkı fındık için bunu başarmış, ortada yapılan bir şey var. Karadeniz çiftçisi bu destekten yararlanacak. Oradaki üretici neden bunu alıyor demiyoruz. Kayısı da alsın diyoruz.

TSO’nun Bakanlıkların kayısı alması yönündeki çabası için, bir kilo kayısı alınsın da nasıl alınırsa alınsın. Biz kayısıyı tükettirme derdindeyiz. Bunun nasıl yapıldığının önemi yok. Kayısıya değer kazandıracak her faaliyet önemlidir.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı’nı seçecek delegelere “Adayların kapasitelerini, projelerini, yönetim anlayışını sorguladıktan sonra karar verin” ricası..

Delegeler, Malatya çiftçisine hizmet edecek kişileri seçecekler. Ben, delegenin bütün adayları dinlemesini, hizmet üretme kapasitesini, yönetim anlayışını, çiftçi için hangi hizmetleri üreteceğini iyi sorgulamalarını istiyorum. Bunu yapıp ona göre oy versinler. Ama siyasileştirmeden bunu yapmak gerekiyor. Kendilerini kimin nasıl temsil edeceğini, çiftçi için ne yapacağını iyi dinleyip ona göre oy versinler.