Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Antrenörü Muhammed Çatar, ikinci yarıya iyi başlayıp, ligde kalmak istediklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk yarısında 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 11 mağlubiyet alarak, devreye 12.sırada girdi.

Genç Kafkars ve Palandöken Belediye ile oynadıkları müsabakaları kazanan turuncu yeşilliler, üst üste 8 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

İkinci yarıda ilk maçını Cumartesi günü deplasmanda Haliliye Belediye ile oynayacak olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, iyi bir sonuçla dönerek, ligde kalmak istiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Muhammed Çatar, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “İlk yarı bizim adımıza iyi geçmedi. 13 karşılaşmada 2 galibiyet aldık. Ancak henüz biten bir şey yok. Yeni transferlerimiz olacak. Bir oyuncu ile anlaştık. Gelecek adına umutluyuz. Alacağımız iyi sonuçlarla birlikte bu takım ligde kalacak” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi