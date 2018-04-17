“Bu Takımı Bu Hale Kim Getirdi?”

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) iki sezondur Malatya’yı temsil eden İnönü Üniversitesispor, baraj maçında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada Pütürge Belediyespor’a penaltı atışları sonucu 5-3 yenilerek, BAL Ligi’ne veda etti.

24 Nisan 2016’da baraj maçında 44 Malatyaspor’u 2-0 yenerek BAL Ligi’ne yükselen İnönü Üniversitesispor, BAL Ligi’ndeki ilk sezonunda İnönü Üniversitesi yönetiminde mücadele etmiş ve gerek mütevazi bütçesi gerekse de mütevazi kadrosuyla adından söz ettirmişti.

2016-2017 sezonunda BAL Ligi 2.Grup’ta büyük bütçeli takımlara karşı mücadele eden İnönü Üniversitesispor, teknik sorumlu Murat Kurt idaresinde 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 36 puan topladı ve 6.sırada yer aldı. Statü gereği Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyonu Arguvan Belediyespor ile baraj maçı oynayan İnönü Üniversitesispor, rakibini 3-0 mağlup ederek, BAL Ligi’nde yola devam demişti.

İlk sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken İnönü Üniversitesispor için BAL Ligi’nde ikinci sezon kabus gibi başladı.

İnönü Üniversitesi, futbol takımını 1932 Malatyagücü’ne devretti. Takımın ismi gerekli evrakların yetişememesi nedeniyle İnönü Üniversitesispor olarak kalırken, kulüp başkanı işadamı Nurettin Uğur oldu. Sezona flaş transferlerle başlayan kırmızı beyazlılar, yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle idman boykotuna gitti.

Teknik sorumlu Murat Kurt’un istifasının ardından yola Cafer Aypan ile devam eden İnönü Üniversitesispor, sürekli yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle oyuncularını kaybetmeye başladı. Birkaç transferle yoluna devam eden Malatya ekibi, sezonu 21 puanla 9.sırada tamamlayarak, statü gereği baraj maçı oynamak zorunda kaldı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyonu Pütürge Belediyespor ile baraj maçı oynayan İnönü Üniversitesispor, penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup oldu ve Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne düştü.

İnönü Üniversitesi’nin kontrolünde amatörde iyi işler yapan ve BAL Ligi’ne yükselen, ardından da BAL Ligi’nde ilk sezonda mütevazi kadro ve bütçesiyle bir anlamda futbolun nasıl oynanması gerektiğini gösteren o takımdan geriye bir hüsran kaldı.

Baraj maçı sonrası futbolcuların hayal kırıkları ve gözyaşları, ‘bu takımı bu hale kim getirdi?’ sorusunu akıllara getirdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi