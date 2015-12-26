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Malatya Haber -

Bu Takımlar Niye Çekildi?

Bu Takımlar Niye Çekildi?
  • 26.12.2015
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Malatya’da Bayanlar Basketbol 2. Ligi takımlarından Malatya Belediyespor ile Erkekler Basketbol 2. Ligi takımlarından İnönü Üniversitesi’nin ligden çekildiği bildirildi.

Basketbol İl Temsilcisi Nail Değirmenci, iki takımın da ligden çekildiğini belirterek, “İki kulübün ilgili ve yetkilileri bizlerle istişare etmeden takımlarını ligden çekmişler. Kendi başlarına böyle bir karar aldılar. Başka kulüpler, 2. Lig’de mücadele etmek için yüz milyarlarca lira harcıyor. Bizimkiler hazır takımı ligden çektiler.

Malatya’da 2 takımın ligden çekilmesine anlam veremedik ve çok üzüldük. Malatya Belediyespor, geçen sezon 12 takım arasına girerek, Bayanlar Basketbol 2. Ligi’ne yükseldi. Malatya Belediyespor ile ilgilenen Fahrettin Eserdi, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu Başkanı ve Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü görevinde bulunuyor. Amatör spor kulübü başkanı, gitmiş profesyonel futbol kulübünün yönetiminde bulunuyor. Belediyenin Basketbol takımı 2. Lig’den çekiliyor, sesleri çıkmıyor. Bu nasıl anlayış, anlam veremedim” diye konuştu.

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