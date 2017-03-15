“Bu Tarihi Bir Fırsat”

Tarım Kredi’ye olan çiftçi borçları yeniden yapılandırılıyor. Malatya’da borç rakamı 36 milyon TL..

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altunok, 31.12.2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen alacakların hazine destekli yeniden yapılandırması hakkında bilgiler verdi.

Altunok, yapılan düzenleme ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ortaklarımıza önemli avantajlar getiren yapılandırmanın en dikkat çekici noktası, 2003 yılında 4876 sayılı Kanun ile borçların yapılandırılmasına ilişkin son hukuki düzenlemeden 14 yıl sonra, ilk defa Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının borçlarının Devlet destekli yapılandırılıyor olması hem bizler için hem de bu kapsamda borcu bulunan ortaklarımız için sevindirici.

Ortaklarımız Kanunun yayım tarihi olan 08.03.2017’den itibaren 3 aylık süre içerisinde ortağı olduğu kooperatif ya da hizmet bürosuna başvuruda bulunabilecek. Uygulamadan Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatiflere üye vadesi geçmiş borcu bulunan yaklaşık 1.873 ortak yararlanabilecek olup, Bölge Birliğimiz genelinde yapılandırma kapsamında giren 36 milyon TL kayıtlı bakiye vadesi geçen alacak mevcuttur.

Yapılandırmaya ilişkin 6824 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanımızca onaylanmış olup, ilgili kanun kapsamında 31.12.2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen kredi alacakları yapılandırılacak. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara vade tarihlerinden itibaren temerrüt faizi yerine % 5 faiz uygulanarak hesaplanan borçlar defaten ödenebileceği gibi % 20’si peşin tahsil edilmek suretiyle 4 yıl boyunca % 5 faiz oranı ile taksitlendirilebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarın belirlenmesinde ve taksitlendirmeye ilişkin faiz işlemlerinde, toplamda % 11 faiz uygulanacak olup, bu faizin % 5’i ortaklarımız tarafından, % 6’sı ise Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacaktır.

31.12.2016 tarihi itibariyle vadesi geçen borcu bulunan ortaklarımızı üyesi oldukları kooperatiflerimize davet ediyoruz. Adı geçen Kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanabilmek için müracaat zorunluluğu var, bu kapsamda borcu bulunan ortaklarımızdan vefat edenler var ise varisleri kanalıyla da müracaat edebilirler. Ayrıca, ortaklarımızın kefilleri de müracaat edebilirler.

Burada bir konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum, yapılandırılan alacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi hâlinde ödenmeyen tutarın taksit ödeme süresinin son gününü takip eden 90 gün içinde ilgili taksitlendirme faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılır. Taksitlerin belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde yeniden yapılandırma iptal edilerek Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel hâle geleceğinden, vadesi geçen borçlarını taksitli yapılandıran ortaklarımızın taksitlerini zamanında ödenmesinin çok önemli ve ortaklarımızın menfaatine olacağı aşikardır.

Bu tarihi fırsat bir daha ele geçmez, yapılandırma kapsamda vadesi geçen borcu olan ortaklarımızı, kefillerini, vefat edenler var ise varislerini kooperatiflerimize davet ediyoruz, bekliyoruz.

Ayrıca, 01.01.2017 tarihinden sonra vadesi geçen alacaklar hesabına aktarılan alacaklar, yapılandırma kapsamında olmayıp, bu kapsamda vadesi geçen borcu olan ortaklarımızın daha fazla temerrüt faizi ödememeleri için biran önce vadesi geçen borçlarını ödemeleri menfaatlerine olacaktır.”

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