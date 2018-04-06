“Bu Tip Takımlara Karşı Oyun Çözmek Kolay Değil”

Medipol Başakşehir’in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Malatyaspor ligin kompakt duran, direkt oyunu çok fazla oynayan bir takımı. Tercihlerde geçen hafta ikinci yarıda Mahmut’u stopere çekmek, bu maçta da bu organizasyonun doğru olacağını düşündük. Rakip sisteme bağlı kalan bir takım. Oyunu yüzde 74’lerde bitirdik. Direkt oyunlarda çalıştığımız pozisyonlar vardı. Bu tip takımlara karşı oyunu çözmek kolay değil ama oyunu kazanmak son derece önemlidir. Kazandık, mutluyuz. Uzun zamandır seyirciler gelmiyor diyorduk, gelen seyircimize teşekkür ediyor ve devamını istiyoruz. Haftaya iyi başladık, önde başladık. Hafta sonuna kadar diğer maçları da sağlıklı bir şekilde izleyeceğiz. Her maçın senaryosu, planı ayrı. Ligde 6 hafta kaldı, üç tane yüz senelik kulüplerle yarışıyoruz. Bunun keyfini çıkaracağız. Hep oyunun içinde olmaya, doğru örnek olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’in galibiyet golünü atan Ejdero George Rinaldo Elia da “Kendi performansımla ilgili normal bir performans gösterdim, takım olarak da öyleydik. İlk yarı daha çok gol pozisyonuna girdik. Sezon sonu herkes kaç puan aldığınıza bakıyor. Sıradan bir oyuna rağmen galip gelmek güzeldi” ifadelerini kullandı.

Elia, takım arkadaşı Edin Visca’nın gol atacağını ya da attıracağını bildiğini ifade ederek, kendisine güzel bir gol pası verdiğini de sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehirli Junior Caiçara ise “Sahalara geri döndüğüm için mutluyum. Sahalara döndüğümüz için mutluyum. Galip geldiğimiz içinde mutluyuz” açıklamasında bulundu.

Medipol Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, “Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimizin ligde en iyi pozisyon alan takım olduğunu biliyorduk. Eski hocamız takımın başında. İyi kapandılar. Pozisyon vermeden, girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek rahat bir skor elde edebilirdik. Zor bir maç oldu. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şampiyonluk bir netice. Bir hikayenin belki de çok güzel bitmesi. Medipol Başakşehir ailesi üç senedir Türk futbolunda güzel bir hikaye yazıyor. Bu sene bu hikayemizi taçlandırmak ve kalan maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- İstanbul, iha