Bu TIR da Telafer’e

Malatya Büyükşehir ve Kızılay işbirliği ile Irak’ın Musul ilinin Telafer ilçesine yardım TIR’ı gönderildi.

“Telafer’e el uzat kampanyası“ kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kızılay’a bağışlanan 1 adet kuru yiyecek ve bakliyat yüklü TIR yardımı için belediye binasının önünde tören düzenlendi. Törene Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ve davetliler katıldılar.

Vali Vasip Şahin yaptığı konuşmada, “Yapılan bu yardım çok anlamlı. Biz asırlardır zayıfların mazlumların mağdurların hep yanında olduk. Bugün de öyleyiz, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu bizim millete tarihin yüklediği bir misyondur. Dolayısıyla biz bu misyonu en üst seviyede icra etmek durumundayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye olarak zaman zaman yardım kampanyalarına destek sağladıklarını ifade ederek, “Gönül arzu ederki gerçekten bu olaylar yaşanmasın. Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Hiç bir ayrım gözetmeksizin yardım etmek ve bunu da dünyanın her noktasına bu yardımları götürebilme gücüne sahip bir ülke. Malatyalılar olarakda bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.Bölgemizdeki yardıma muhtaç ve zor durumdaki insanlara bir nebzede olsa da onlarca kez yardımda bulunduk” dedi.

Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, “Türk Kızılayı tarafından başlatılan Telafer’e el uzat kampanyası çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli illerinden Kızılay Şubeleri aracılığı ile sadece Türkiye’de değil dünyada da ayrım yapmadan mazlumların yanında olmaya devam ettiğimizi göstermekteyiz” ifadelerini kaydetti.