”Bu Toplumun Temel Sorumluluğu..”

Malatya Yerel Gündem 21 Engelliler Platformu ve İş-Kur İl Müdürlüğü ile birlikte uygulanan Özürlüler İçin Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Projesine katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Cemal Akın, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, İş-Kur İl Müdürü Yaşar Karataş, Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Baysar, Yerel Gündem 21 Grup Temsilcileri, engelli üyeler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, engelliliğin, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu olmadığını, sosyal boyutlarıyla ele alındığında tüm toplumu yakından ilgilendiren bir gerçek olduğunu belirten Belediye Başkanı Cemal Akın, nüfusun bir bölümünü oluşturan engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın, toplum olarak temel sorumluluk olması gerektiğini vurguladı.

Yerel Gündem 21 Engelliler Platformu Temsilcisi Işıl Bengi, Engelliler Platformu olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Törende yaptığı konuşmada Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılmasının toplum olarak hepimizin vazifesi olduğunu belirten Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Baysar, engelli olmanın hiçbir çalışmaya engel olmadığını hazırlanan bu programın da söyledikleri sözü kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti..

2006 yılı içerisinde 90 bin YTL’lik proje gerçekleştirdiklerini belirten İş-Kur İl Müdürü Yaşar Karataş, engellilere yönelik bilgisayar eğitimi konusunda çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yerel Gündem 21 Engelliler Platformu ve İş-Kur İl Müdürlüğü ile birlikte uygulanan Özürlüler İçin Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Projesine katılarak sertifika alamaya hak kazanan kursiyerlere Belediye Başkanı Cemal Akın ve diğer yetkililer sertifka verdi.

Daha sonra, engelliler, tiyatro gösterisi sundu.