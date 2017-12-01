Bakan Tüfenkci, Cemal Gürsel Mahallesi’nde bazı evlerin işaretlenmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ” Bunu Malatya’nın kalbine, bütün insanlarına yapılmış bir işlem diye ifade ediyoruz ve biliyoruz.”dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehirli muhtarlarla yaptığı toplantıda, Cemal Gürsel Mahallesi’nde 13 Alevi vatandaşın evlerinin işaretlenmesine tepki gösterdi.

Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

“Malatya sevginin hoşgörünün, kardeşliğin, barışın şehri. Dolayısıyla bu tür provokasyonlar tutmaz. İşte birileri ekonomik anlamda Türkiye’yi yıpratmaya çalışırken, birileri de 2019’a giderken Türkiye’nin fay hatlarını, kırılma noktalarını kaşımaya yönelik bir takım provokasyonlara girebiliyorlar. Netice olarak baktığımızda; Malatya’da yaşayan her bir kardeşimiz Malatyalı hemşerimiz bizim kardeşimiz, bacımız, komşusuz. Dolayısıyla onlara şehir olarak, Valilik olarak, emniyet olarak ve şehrin bütünü olarak esasında hep beraberinde sahip çıkarak kardeşliğimizi ifade ediyoruz. Her platformda ifade ediyoruz.

Bunu Malatya’nın kalbine, Malatya’nın bütün insanlarına yapılmış bir işlem diye ifade ediyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla şehrin bu anlamıyla bütünleşmesi, arkasındaki güçlerin bu işi yapanlar kimlerdir, kimler bunun arkasındadır, bunların da araştırılması önemli. Ve bir daha böyle provokasyonların Malatya’da gerçekleşmemesini de biz arzuluyoruz ve bunun üzerine hem Emniyetimiz, hem Valiliğimiz, hem şehir olarak gidiliyor.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com