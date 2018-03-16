Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Neriman Kaban Doğanyol İlçesi’nde bulunan 3 Ağustos 1993 yılında Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Er Mehmet Doğan’ın baba evini ziyaret etti. Burada şehit ailesinin isteklerini dinleyen Kaban, şehit ailelerine her zaman çok büyük kıymet verdiklerini ve daima yanlarında olduklarını söyledi.

Ailenin yakın ilgisiyle karşılanan Neriman Kaban, “Bu vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitlerimize minnettarız. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize bu vatanın ne tür zorluklarla kazanıldığını anlatmalıyız. Vatanın birliğini, beraberliğini ve milletimizin kardeşliğini bozmak isteyenler bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Türk milletinin vatan sevgisi her şeyin üstündedir” diye konuştu.

Neriman Kaban, buradaki ziyaretin ardından aynı ilçede yaşanan engelli Zeynep Karamanı da ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi alarak bir süre sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Neriman Kaban, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” projesi kapsamında açılan Okuma-Yazma Seferberliği Kursunu ziyaret etti. Ziyaretlerde Neriman Kaban’a İlçe Kaymakamı Asım Solak’ın eşi Esra Solak eşlik etti.

(Bülten)