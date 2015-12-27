Bu Yazı Tarihe Karıştı

Her iş yerinde asılı olan “Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır” yazısı, artık tarihe karıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yapılan değişikliğe göre 01/08/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İşverenler yayımlanan asgari ücretleri iş yerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır” maddesi kaldırıldı.



Yapılan değişiklikle iş yerlerine artık, “Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır” ifadesinin yer aldığı çerçeve ve yazılar asılmayacak.



“GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKTI..”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Bahadır Altaş, yapılan düzenlemelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Bilindiği gibi vergi mükellefleri ve işyerinde işçi çalıştıranlar vergi levhası, aylık hizmet ve prim bildirgesi ile işyerimizde asgari ücret uygulanır ilanı levhalarını işyerlerinde görünen bir yere asmak zorunda olup asmayanlar için usulsüzlük ve idari para cezası uygulanmaktaydı.



Geçtiğimiz yıl 6111 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler ile daha önce işyerlerinde asılması zorunlu olan “Vergi Levhası” ve Sosyal sigortalar kurumuna verilen “Aylık Hizmet ve Prim Belgelerinin” işyerinde asılma zorunluluğu kaldırılmış bu belgelerin işyerinde bulundurularak gerektiğinde ilgililere ibrazı uygulamasına geçilmiştir.



07 Temmuz 2012 Tarihli ve 28346 sayılı Resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası olan “İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.



Buna göre bu tarihten itibaren işyerlerinde işyerimizde asgari ücret uygulanır ilanları asılmayacak ve buna ilişkin olarak işverenlere herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.



Günümüz bilişim ve iletişim teknolojisi dikkate alındığında Vergi levhası, Aylık Hizmet ve Prim belgesi ve Asgari ücret ilan edilmesi gibi belgelerin işyerinde görünen bir yerde asılması uygulamasının kaldırılması çok doğru bir karardır. Bu uygulama ile hem işverenlerimiz işlevini yitirmiş bir uygulamadan kurtulmuş oldu hem de işyerlerinin duvarlarını dolduran bu belgelerin meydana getirdiği görüntü kirliliği ortadan kalkmış oldu.”