“Bu Yıl Asfaltlanıp Açılacak”

Kale-Pütürge-Doğanyol grup bağlantı yolu olan 50 km. yolda genişletme ve asfalt alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Yol çalışmalarıyla ilgili olarak İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nden yayınlanan bülten şöyle:

“Pütürge ve Doğanyol üzerinde bulunan kubbe dağı mevkiinde kar yüzünden yollar zaman, zaman kapanmakta ulaşımın aksamaktaydı. Yapılan yeni yol bölgenin güney kısmından geçmekte olup kış şartlarında alternatif bir yol olarak ulaşım kolaylığı sağlana bilecek.

Kale-Pütürge KÖYDES(Köylere Hizmet Götürme Birliği) ve İl Özel İdaresinin katlıları ile yapılan yolun çalışmaları, Malatya İl Özel İdaresi Genel sekreterliği, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından kontrollüğü yapılmakta.

İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Hasan Çağlar Boyraz,’’ Bu yol grup yolu olarak Kale-Pütürge-Doğanyol İlçelerinin Malatya’ya alternatif bağlantı yolu olması hasebiyle oldukça önem arz etmektedir. Bu yol eskiden 5 metre genişliğinde olan ve ulaşımın oldukça zor şartlarda yapıldığı yerde çalışmalarımız devam etmekte yer yer 3 şerit 10 metre genişletme ve asfalt altyapı çalışmaları yapılmaktadır diye belirti.

Çağlar sözlerine şöyle devam etti. “Doğanyol asfaltından Kale sınırına kadar 17 km. kısmı genişletilmesi ve stabilizesi tamamlanmıştır. Kale İlçesi tarafından başlanılan 33 km lik kısmında 20 km asfalta hazır hale getirilmiş. Kalan 13 km. kısımda yol genişletme yapılmakta, kuru dere üzerinden geçen yerlere büz konulmakta özellikle kışın ve ilkbaharda yağan yağışlardan dolayı suların yola zarar vermemesin önüne geçilmektedir.

2011 yılı içerisinde Kale-Pütürge arasında bulunan bu önemli 50 km. grup yolu asfaltlanarak hizmete açılacaktır.”