‘Bu Yıl Tamamlanacak’

Nemrut Dağı’na Malatya tarafından giden yolun asfaltlanma çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

AKP Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Önemli bir turistik değere sahip Nemrut Dağı’na ulaşımı kolaylaştırmak için teknik açıdan uygun zamanda yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Bu açıdan, genişletilen yolun birinci ve ikinci kat asfalt çalışmaları uygun zamanda yapılacaktır. Yolun diğer bölümlerinde ihtiyaç duyulan çalışmalar da gerçekleştirilecek ve Malatya İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan ve Pütürge ilçesi Tepehan beldesinden Nemrut Dağı’na doğru devam eden yolun uygun standartlara getirilmesiyle ulaşım daha da kolaylaşacaktır” dedi.

YOLLAR BİRLEŞİRSE KÖR NOKTA OLMAKTAN KURTARILACAK

Nemrut Dağı’nda Malatya ile Adıyaman yollarının birleştirilme kararına Malatya ve Adıyaman ilinin olumlu yaklaşması nedeniyle Nemrut Dağı yanından açılacak yol ile turistler istedikleri taraftan dönme imkanı bulacaklarını ve Nemrut yolu kör nokta olmaktan kurtulacağını vurgulayan Ölmeztoprak, “Malatya İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve Pütürge ilçesi Tepehan beldesinden Nemrut Dağı’na doğru devam eden yolun uygun standartlara getirilmesiyle ulaşım daha da rahatlayacak. Genişletilmesine ihtiyaç duyulan 14.5 kilometrelik yolun tamamı tamamlanmış ve Malatya Pütürge ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında modern Nemrut Hizmet Evi yapımına bu yıl için 1 milyon 500 bin TL ödenek ayrılmıştır. Nemrut Dağımız sadece Malatya’nın, Adıyaman’ın değil tüm Türkiye’nin, 81 vilayetin gururu bir milli park içinde yer almakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızda kurumlar vasıtasıyla iç restorasyonla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu hizmet evinin turistlerin uğrak yeri haline gelmesinin ardından

Pütürge ilçesine ve Adıyaman iline önemli ekonomik katkılar sunacaktır” dedi.