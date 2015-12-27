“Bu Yol 2016’da Bitecek”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya-Sivas Karayolu’ndaki duble yol çalışmaları kapsamında yapılacak olan Karaca (Sarsap) tünelinde incelemelerde bulundu.

Beraberindeki partililerle birlikte duble yol çalışması sürdürülen Malatya-Sivas Karayolu üzerindeki yeni yapılmakta olan Karaca Tünelinde inceleme yaparak, bilgi aldı.

Milletvekili Çalık, Malatya-Sivas Karayolu’ndaki duble yol çalışmalarının 108 kilometreye kapsadığını, çalışmalar kapsamında bazı güzergahlarda değişiklikler yapılacağını ve projede yeni köprülerin yanı sıra Sarsap mevkiinde de yeni bir tünelin inşa edileceğini kaydetti. Çalık, yeni Sarsap Tüneli’nin 250 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, Malatya-Sivas arasındaki duble yol çalışmasının 2016 yılında bitirilerek hizmete gireceğini belirtti.

Çalık, Malatya-Sivas Karayolu’nun duble olarak bitirilmesinin her iki il arasındaki ulaşımın rahatlamasının yanı sıra, Karadeniz ile Akdeniz’in bu güzergahta daha rahat bir şekilde işleyeceğini kaydederken, Yazıhan, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinin ulaşımlarının da iyi şartlarda sağlanacağını ifade etti.