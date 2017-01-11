“Bu Yolla Birlikte Yaşam Standardı Yükselecek”

Başkan Çakır, 13.3 km’lik Kuzey Kuşak yolunun 12 km’lik bölümünün açıldığını belirterek, ” Bu bölgelerimizde bulunan mahallelerimiz bu yol çalışmalarıyla gelişmelerini hızlandıracak.” dedi.

Malatya için büyük önem arz eden ve çevre yolu altında bulunan birçok mahallenin gelişimine katkı sağlayacak olan Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Uzun vadeli ulaşım planlamasının en önemli parçalarından biri olan Kuzey Kuşak yolunda, Melekbaba bölümü start aldı. Toplam uzunluğu 13.3 kilometre olan kuşak yolu Taştepe, Melekbaba, Kaynarca, Çarmuzu ve Hanımınçiftliği mahallelerinden geçiyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kuşak yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye bazı daire başkanları ve muhtarlar da katıldı.

12 kilometresi açıldı

13.3 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak yolunun 12 kilometrelik bölümünün açıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çarmuzu girişinden başlayıp kuzey kuşak yoluna bağlanan 1.3 kilometrelik bağlantı yolunun da açıldığını söyledi.

Doğu-batı istikametinde yeni bir hat

Kuzey Kuşak yolunun Melekbaba bölümünde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çakır, “Kuzey Kuşak yolumuz Hanımınçiftliği, Taştepe, Melekbaba, Kaynarca ve Çarmuzu mahallelerinden geçip Dilek yoluyla birleşip, oradan da Malatya-Sivas karayoluna bağlanıyor. Malatya’nın kuzeyinde doğu-batı istikametinde yeni bir hat oluşturacak. Bu da şehir içi trafiğini rahatlatacak. Yolumuzda bugüne kadar 1.100.000 m3 toprak işleri, 108.000 m3 alttemel malzeme serim işi, 32.000 m3 de taş duvar örme işi yaptık. Kuzey Kuşak yolu çalışmaları kapsamında bugüne kadar 73 ev kamulaştırdık. Sadece bu hattımızın 7 milyon lira enkaz bedeli var. Bunun 3.5 milyonluk kısmını ödedik. Diğer yarısı içinse görüşmelerimiz devam ediyor. Yolumuzun devamında bulunan tren yoluna şuan üst geçit yapılıyor. Yaz ortalarına doğru Melekbaba sınırlarına kadar bu yolumuzu tamamlamış olacağız. Çarmuzu’daki 50 metrelik yolumuzu da bu yıl tamamlayacağız. Kuşak yolumuzun Hanımınçiftliği bölgesi kalıyor. 1.3 kilometrelik alan içerisinde imar ve şuyu çalışması devam ettiği için beklemedeyiz. Bu bölgelerimizde bulunan mahallelerimiz bu yol çalışmalarıyla gelişmelerini hızlandıracak. Yaşam standartları yükselecek. Bu gelişimin daha hızlı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yol medeniyet, su hayattır

Yolun medeniyet, suyun hayat olduğunu belirten Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise yaptığı konuşmada Kuzey Kuşak Yolu’nda sona doğru gelindiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılından beri ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Demir, bu çalışmalarla birlikte bölgenin daha yaşanabilir bir hal alacağını kaydetti.

Bölge halkını kalkındıracak

Malatya’nın güzelleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaynarca Mahalle Muhtarı Osman Ay ise “Kuzey kuşak yolumuz bittiğinde çevre yolunun altı bambaşka ve güzel bir görünüme kavuşacak. Buranın hayat bulması, çekim merkezi haline gelmesi bölge halkını da kalkındıracak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com