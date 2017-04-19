“Bugün de Ölmedim Anne..” Yazmıştı

Tunceli’deki helikopter kazasında şehit düşen polislerden Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan, geride gözyaşlarıyla hatırlanan anılar bıraktılar.

ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKIP POLİS OLMUŞ

Polis Memuru Şehit Hasan Yıldırım’ın 10 gün önce Malatya’ya izne geldiği, görev yerine dönerken dayılarından helallik istediği öğrenildi.

Şehit Yıldırım’ın dedesi Mehmet Şatır, “Torumun polislik mesleğini çok seviyordu. 6 yıldır görevdeydi. Üniversitesi yarıda bırakıp polis oldu. Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü’nü okuyordu” dedi.

Şatır, şehit torununun 10 gün önce izin için Malatya’ya geldiğini kaydederek, “İlk görev yeri Gaziantep’ti. Daha sonra Tunceli’de şark görevine başladı. Tunceli’deki görevinin bitmesine 13 ay vardı. 10 gün önce izne geldi. Gaziantep ve Hatay’daki arkadaşlarını ziyaret etti. Giderken dayılarıyla helalleşti. Engelli bir dayısı var, ‘dayına sahip çık’ dedim. O da ‘ölmez kalırsam bakarım’ dedi.

Şehit torununun iki kız kardeşinin olduğunu ifade eden Şatır, “Evlenmesini çok söyledik ama sürekli yokuşa sürüyordu” dedi.

Şehit Yıldırım’dan geriye Nizip görevinde çocuklarla birlikte çektirdiği son fotoğrafı kaldı.

Üstteki fotoğrafta annesiyle birlikte görülen Yıldırım’ın sosyal medya hesabında 2 Mayıs 2015’te ‘Bugün de ölmedim anne’ paylaşımını yaptığı görüldü.

“KARGO GÖNDERDİM ARDINDAN BEN DE GELECEĞİM”

Polis Memuru Şehit Candaş Kaplan’ın şehit olmadan önce son kez annesi Gülbahar Kaplan ile konuştuğu ve ‘Anne kargo gönderdim ardından da ben geleceğim’ dediği öğrenildi.

Şehit Kaplan’ın kuzeni Haluk Karaman, “Antalya’da havaalanı dış hatlarda görev yaptıktan sonra Tunceli’de göreve başladı. Görevde beşinci yılıydı ve Doğu görevi 6 ay sonra bitiyordu” dedi.

Şehidin son olarak annesiyle görüştüğünü aktaran Karaman, “Helikoptere binmeden önce annesiyle konuşmuş, ‘kargo gönderdim, ardından da ben geleceğim’ demiş. Malatya’da komiserlik sınavına gireceğini biliyorduk” diye konuştu.

Karaman, şehit kuzeninin bekar olduğunu, kardeşi Çağdaş Kaplan’ın ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatani görevde olduğunu söyledi.

Şehit Candaş Kaplan, CHP Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kaplan’ın (baba-oğul üstteki fotoğrafta) oğluydu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com