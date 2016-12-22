Bulaşıkçılıktan Beynelmilel Aşçılığa

Malatyalı şef aşçı Kenan Culum, Makedonya’da düzenlenen uluslararası yarışmada bronz madalyanın sahibi oldu.

Küçük yaştan itibaren aşçılığa ilgili duyan, özellikle pizza hazırlamayı seven Culum, Malatya’da bir süre garsonluk yaptı. Daha sonra çalıştığı restoranının mutfağına geçen Culum, burada uzun süre bulaşık yıkadı. Yemek yapma tutkusundan vazgeçmeyen Culum, arada kendine özgü lezzetler hazırlamaya başladı.

Bir süre sonra ilgi duyduğu pizza yapımına yönelen Culum, bu alanda kendini geliştirebilmek için yıllar önce Antalya’ya gitti. Burada uzman şeflerden eğitim alan ve yeni tatlar yaratmaya çalışan Culum, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalara katılarak pizza yapımında çeşitli dereceler elde etti.

İstanbul’da 11-14 Şubat’ta Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Aşçılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 14. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında “Ustalar Pizza Yarışması”na katılan Culum, buradan gümüş madalyayla döndü.

Kendine özgü tat ve şekillerde pizzaların yanı sıra yemek yapımında kendini geliştiren Culum, son olarak Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen, 26 ülkeden ünlü şeflerin mücadele ettiği “1. Uluslararası Gastromak Mutfak Yarışması”na Türkiye’yi temsilen katıldı.

Yarışmaya et tabağı çalışmasıyla katılan Culum, bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası bir yarışmadan daha dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşayan Culum, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Culum, AA muhabirine, garson olarak başladığı meslekte yıllarca mutfakta bulaşık yıkadığını, bu sırada ustalarını izleyerek yemek ve pizza yapım tekniklerini öğrendiğini belirtti.

Merak duyduğu pizza yapımıyla ilgili çeşitli yarışmalara katıldığını, bunlardan dereceyle döndüğünü anlatan Culum, sonrasında farklı alanlara yöneldiğini ve etli yemekler yapmaya başladığını bildirdi.

– Rakipleri ünlü şef ve aşçılar oldu

Son olarak İstanbul Pizza Ustaları ve Aşçıları Birlikteliğinin davetiyle Üsküp’teki yarışmaya katıldığını dile getiren Culum, şunları kaydetti:

“Yarışmada ünlü şef ve aşçılar vardı. Orada bulunmak, oradaki havayı teneffüs etmek amacıyla gittim. Ustalarımın desteğiyle iyi yerlere geldim. Yarışmada hiç de beklemediğim bir bronz madalya kazandım. Çeşitli organizasyonlara da katılıyorum. Katıldığım yarışmalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum.”

Üsküp’teki yarışmada Türk damak tadına uygun baharatlar kullanarak iç bonfileden “saray sarması” adı verilen yemeği yaptığını ifade eden Culum, “eserim” şeklinde nitelendirdiği yemeğinin jürinin beğenisini topladığını söyledi.

Culum, yarışmada derece elde etmesinin kendisini gururlandırdığını vurguladı.

Pizza yapımında belirli bir aşama kaydettiğini belirten Culum, bundan sonra katılacağı yarışmalarda et ve balığa ağırlık vereceğini bildirdi.

İlerleyen süreçte uluslararası bir yarışmaya daha katılacağını kaydeden Culum, “Bundan sonraki hedefim altın madalya kazanmak. Bunun için çok çalışıyorum. Ülkeme inşallah altın madalya kazandıracağım.” diye konuştu.

AA