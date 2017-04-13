“Bulduğumuz Yerde Hallediyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Allah’a hamd olsun bu terörün şimdi inlerine girdik, inlerinde arıyoruz. Bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Allah’ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık birlikte bir düğün salonunda Güvenlik Korucularıyla bir araya geldiler. Düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve korucular katıldı.

-“Ülkemizin başına böyle bir hal gelmesi durumunda sığınacağımız bir limanımız yok”

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen toplantıda yaptığı konuşmada, “35 yıldır geçici ve köy ibareleri ile devam eden bir sistemimiz vardı. Allah’a çok şükürler olsun ki, geçici ve köy ibareleri değiştirilerek, Güvenlik korucuları ismini aldık. Yine uzun bir süredir beklediğimiz ve çok büyük bir haksızlık olarak algıladığımız silah ruhsat yasasından yararlanmamız yani silah harç parasından muaf olmama hususu vardı, Allah’a çok şükürler olsunki oda Kanun Hükmündeki kararname ile çözüldü. Yine kurumsallaşma adına çok büyük bir adım atıldıki İçişleri Bakanlığı bünyesinde Güvenlik Korucuları Daire Başkanlığımız kuruldu. Bununla birlikte korucularımızın tek tip bir kimliğe kavuşması için şuanda İçişleri Bakanlığı bünyesinde bütün Türkiye’de geçerli olacak cipli bir kimlik hazırlanıyor. Korucularımızın tek tip kıyafeti, silah teçhizatı ve modernizasyonu ile ilgili geçen haftalarda tırlar dolusu malzemeler illere gönderilmeye başlandı ve bundan sonrada gönderilecek. Şimdi devletimiz en büyük sorunumuz olan sosyal güvence sorunumuzu da halletti. Fakat önümüzde çok ciddi bir referandum süreci var. Ülkemiz çok zorlu, zahmetli bir süreçten geçiyor. Eğer devletimiz kaybettiği zaman bizim sigortamız olsa ne olur, maaşımız 10 bin olsa ne olur, pasodan ücretsiz yararlansak ne olur, belimizde silahımız olsa ne olur? Bakın bugün Suriye’nin, Irak’ın düştüğü durumu hep beraber görüyoruz. Emin olun onların, bütün dünya mazlumlarının, mağdurlarının kalesi olan gelip Türkiye’ye sığındılar. Fakat bizim ülkemizin başına böyle bir hal gelmesi durumunda bizim sığınacağımız bir limanımız olmadığı gibi biz o Arap ağlayan bebek gibi hepimiz sahillere vurulur, boğuluruz gideriz.” ifadelerini kaydetti.

-“Aslanlar gibi dimdik, bir olacağız, beraber olacağız”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yaptığı konuşmasında; “Sosyal güvenlik primlerinin yatırılması ve emeklilik hakkınızı almanız, en önemli sorunuzdu. Allah’a hamdolsun, Yüce rabbimiz Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, sorunlarınız çözüldü ve emekliliği 15 yılı doldurmuş korucu kardeşlerimizin emekli olmasını sağladık. Yaklaşık 18 bin korucumuz emekli edildi ve maaşa bağlandı. İnşallah bundan sonraki gençleşen, yeni filizler yetişen genç kardeşlerim var; yeni güvenlik korucularımız var, Allah sizleri nazarlardan esirgesin ve o kalleş terör örgütüne sizin vereceğiniz mücadelede bütün dualarımız bilinki sizinle. Onların bütün ülkemizi bölme, parçalama operasyonlarına rağmen aslanlar gibi dimdik, bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız İnşallah. 16 Nisan’da korucularımız ‘Evet’ diyecek, Allah nasip ederse Türkiye’mizi dara düşürmek isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. “Bizi Kürt-Türk diye ayırmak isteyenler, bizi Alevi-Sünni diye ayırmak isteyenler bilsinler ki ülke savunmasında, beraberliğimizde hiçbir şekliyle bizi kimse bölemeyecek. Birçok Kürt kardeşim korucu olarak görev yapıyor. Birçok Alevi, Sünni kardeşlerimiz korucu olarak görev yapıyor. Biz birlikte tek millet Türkiye devletinin vatandaşları olarak beraber ülke savunmasında olacağız.” şeklinde konuştu.

-“Teröristlerin inlerine girdik, inlerinde arıyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise toplantıdaki konuşmasında; “Sizin bütün o taleplerinizi silah ruhsatları da dahil, sosyal güvenlikte dahil hepsini gerçekleştirdi. Allah’a hamd ediyorum, sizlere verdiğimiz sözleri tutmayı nasip ettiği için. Koruculuk bildiğiniz gibi gönüllülük esasıyla başladı ve gittikçe profesyonelleşen bir yaklaşıma doğru gitmeye başladı. Özellikle şimdi uyguladığımız stratejiyle birlikte asker, polis ve korucularımız güvenlik güçleri olarak adlandırılıyor ve hep birlikte teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek yola çıktınız ve her biriniz yalçın kayalar üzerinde bu vatanın her bir karış toprağını korumak için canlarınızı verdiniz, mallarınızı verdiniz, tehditlere aldırmadınız. Ve bu terörü Allah’a hamd olsun şimdi inlerine girdik, inlerinde arıyoruz. Bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Ve Allah’ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz.” dedi.

-“ Bu coğrafya istikrar istiyor, bu coğrafya fedakarlık istiyor”

Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

“Bu coğrafyada bulunmak biliyorsunuz güçlü yönetimler gerekiyor, bu coğrafyada bulunmak kolay değil, bu coğrafya istikrar istiyor, bu coğrafya fedakarlık istiyor, bu bayrak gerçekten özgürce dalgalanması için bizim canımızı ve malımızı bu millet için, bu devlet için, bu vatan için seve seve vermeyi gerektiriyor. Korucu kardeşlerim, gerçekten sizler son yıllarda özellikle mücadelenizde, özellikle güvenlik, askerlerimizle, polislerimizle yakın işbirliği içerisinde müthiş başarılara imza atıyorsunuz, hepinize teker teker teşekkür ediyorum. 16 Nisan Türkiye’nin kendi geleceğini oylatacağı bir seçim. Bu ne milletvekili ne belediye başkanı ne muhtar ne de meclis seçimi. Bu milletin geleceğinin oylandığı bir seçim. Bundan sonra vesayet odakları mı hakim olacak yoksa millet mi hakim olacak buna karar vereceğiz.”

-“80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz”

Bu arada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; Malatya iş dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından ANİSİAD Malatya Şubesi, ASKON Malatya Şubesi, MÜSİAD Malatya Şubesi, MİAD Malatya Temsilciği ile Şubesi’nin birlikte Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda organize ettiği “İstikrar sürsün, Malatya büyüsün” programına da katıldı. Programa AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MESOB Başkanı Şevket Keskin, organizeyi yapan derneklerin başkan ve yöneticileri iye işadamları katıldılar.

Ürdün, Lübnan, Sudan, Endonezya, Karadağ, Makedonya ve Kosova Büyükelçileri ile Kosova, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya büyükelçilik yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; “Türkiye, yeni bir büyüme hikayesi yazsın istiyoruz onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Burada söz sahibi millet mi olacak yoksa vesayet odakları mı olacak onun kararını vereceğiz. Yani siz kendi kendinizin geleceğini oylamış olacaksınız. Ben inanıyorum ki sizler 16 Nisan’da hep beraber ‘evet’ diyeceğiz. Biz, Türkiye’yi dünyaya açmak, dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Biz, 80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz. Birilerinin düşündüğü gibi ‘hayır’ çıksa ‘evet’çileri denize dökmüş gibi sevineceğiz demiyoruz ya da süpürgeyi eline alıp meydanlarda sallamıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki 80 milyon ‘evet’ de dese ‘hayır’ da dese bir ve beraber olarak bu ülkeyi kalkındıracağız. Biz referandum oylamasını bir ayrıştırma, kamplaştırma aracı olarak asla görmedik. Ama şunu iyi biliyoruz mesele kimin yanında olduğunuz meselesi. Mesele, yolda bulunma, yola çıkma meselesi. ‘Hayır’ diyenlerin kimlerle dost olduğunu, hangi safta bulunduğunu sizler biliyorsunuz.” İfadelerini kaydetti.

Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz 80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz. Birilerinin düşündüğü gibi ‘Hayır çıksa, Evetcileri denize dökmüş gibi sevineceğiz’ demiyoruz. Yada süpürgeyi ele alıp meydanlarda sallamıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki 80 milyon ‘Evet’te dese, ‘Hayır’da dese, bir ve beraber olarak bu ülkeyi kalkındıracağız. Biz referandum oylamasını, bir ayrıştırma, kamplaştırma aracı olarak asla görmedik. Ama şunu iyi biliyoruz; mesele kimin yanında olma meselesi, mesele yolda bulunma meselesi, yola çıkma meselesi, mesele Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye giden karınca misali bu uğurda yolda olma meselesi. 15 Temmuz’u yaşayan bir ülkenin vatandaşı olarak o gün milletin topa, tüfeğe, tanka karşı göğsünü siper etmesi karşısında, darbeye ‘dur’ dediniz, ‘Hayır’ dediniz, İnşallah 16 Nisan’da milli iradeye ‘Evet’ diyeceğiz.”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise AKP hükümetleri döneminde yapılan çalışmalardan bahsederek, 80 yılda yapılamayanları 15 yılda yaptıklarını söyledi.

HEKİMHAN’DA..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Hekimhanlılara seslendi, “Millet bizden laf değil iş istiyor. Başbakanımızın dediği gibi laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koymak istiyoruz. Yolları yapıp dağları delmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ diyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hekimhan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tüfenkci Hekimhanlılara seslenerek, “Bugün Hekimhan bir başka güzel. Bir başka bereket var. Yağmur var ve en önemlisi de 16 Nisan’da Hekimhan’ın kararı var. Hekimhan’ın kararı net. Oyu da inşallah evet” diye konuştu.

Türkiye’nin AKP iktidarı döneminde işi bilen yöneticiler tarafından yönetildiğini aktaran Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Bizler işte bu yolları; Hekimhan’ın yolunu da, Sivas’ın yolunu da, Erkenek’in, Adıyaman’ın yolunu da, faizlere para vermeyerek yapıyoruz. Yoksa Türkiye’nin petrolü yok, Türkiye’nin altını yok ama iş başında işi bilen yöneticileri var. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderleri var. Biz hep şunu ifade ettik: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Sırtımızı hiçbir yere dayamıyoruz. Biz sırtımızı şuraya buraya değil sadece ve sadece millete, sizlere dayıyoruz. Bizler efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için geldik ve Allah’ın izniyle hizmet ettik ve hizmet etmeye de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Başbakanımızın öncülüğünde hükümet olarak biz hep şunu esas aldık: Biz bu millete ne yapsak azdır. Çünkü bu millet, necip ve eli öpülesi bir millet.”

Mevcut sistemin artık büyüyen Türkiye’ye dar geldiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Biz istiyoruz ki bu millete hizmette daha da hızlanalım. 15 yılda yaptıklarımızı 5 yılda yapalım. Sistem arızalarıyla uğraşmaktan çok sizlere hizmet edelim, sizlerin işini, aşını büyütelim istiyoruz. Davamın da mücadelemiz de bu. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmek istiyoruz.

Birilerinin iddia ettiği gibi tek adamlığı oluşturmak için değil, ülkemizi kalıcı istikrara kavuşturmak adına bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye yatırım yapılabilir ülke olsun ve önü açılsın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmek istiyoruz. Onlar laf üretir ama bizim iş üretmemiz lazım. Millet bizden iş istiyor, laf beklemiyor. Başbakanımızın dediği gibi laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koymak istiyoruz. Yolları yapmamız, dağları delmemiz lazım. Çünkü bizim bu millete sözümüz, sevdamız ve inancımız var. İnancımız olduğu için istiyoruz ki söz ve karar sahibi millet olsun. Onun için 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ diyoruz.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hekimhan’da ilçe muhtarlarıyla buluştu. Muhtarlara hitap eden Bakan Tüfenkci, “Önümüzde bir referandum var. Muhtarlarımız ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecektir” dedi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Hekimhan’ın CHP’li Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nı makamında ziyaret ederek ilçe yatırımları ve sorunları hakkında Millioğulları’ndan bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Hekimhan’ın içerisinde barındırdığı hoşgörü kültürüyle ve madenleriyle Malatya ve Türkiye için önemli bir ilçe olduğunu ifade etti.

Hekimhan’a hükümet olarak ciddi anlamda bir yatırım yaptıklarına işaret eden Bakan Tüfenkci, “Hekimhan’ın su problemini çözdük, bunu yaparken de özellikle ilçemizin gelecekteki su problemini çözmek için de projelendirme yaptık” dedi.

Bakan Tüfenkci, mevcut belediye binasının Hekimhan’a yakışmadığını vurgulayarak, “İnşallah buraya yakışır bir bina yapacağız ve Hekimhanlıların daha iyi hizmet almalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Hekimhan ile Malatya arasındaki mesafenin 45 dakikaya düştüğünün altını çizen Bakan Tüfenkci, Hekimhan-Kuluncak yolunun hizmete girmesiyle de iki ilçenin bağlanacağını ve hizmetlerin daha hızlı getirileceğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, Hekimhan’a hızlı tren projesinin 2023 programın olduğunu ancak daha da öne çekmek için çalıştıklarını dile getirerek, “Buraya istasyon da yaparak buranın gelişimini ve irtibatını sağlamış olacağız. Diğer bir konu da konut sorunu. İnşallah TOKİ’yi buraya kazandırarak bu sorunu da çözeceğiz. Hekimhan’a kazandırdığımız hastane ile birlikte Hekimhan’ı sağlık hizmetlerinde de iyi bir noktaya taşıdık.” şeklinde konuştu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten