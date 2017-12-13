Buldukları Çözüm Bu!..Yıkılmasın Diye İple Bağladılar..

Atatürk Evi’nin bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş duvarları iplerle bağlanarak korunmaya çalışılıyor

Atatürk (Kışla) Caddesi’nde bulunan Atatürk Evi, bakımsızlıktan dökülüyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün uhdesindeki Atatürk Evi’nin çatlayan dış duvarları, olası yıkılmaya karşı iplerle bağlanarak korunmaya çalışılıyor. Battalgazi Belediyesi ise, duvarın yoldan geçen vatandaşların üzerine yıkılma ihtimaline karşı duvar önüne demir bariyerler koyarak önlem aldı.

Ulu Önder Atatürk’ün 1931 yılında Malatya’ya geldi ve kaldığı Atatürk Evi’nin bahçe duvarları bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Atatürk Evi’nin Kanalboyu ile birleşen köşe kısmındaki duvarı yıkılırken, birçok yerindeki kopmalar ve dökülmeler başladı. Evin, Kışla Caddesi’ne bakan duvarı da yan yattı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kontrolündeki Atatürk Evi’nin yıkılan duvarları ip bağlanarak korunmaya çalışılırken, Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, her an yoldan geçen vatandaşların üzerine yıkılma tehlikesi olan duvar önünde bariyer kurarak önlem aldı.

Malatya’nın büyükşehir statüsü kazanmasından önce Atatürk Evi’nin zarar gören çatısı onarılıp, yağmur suyu akıtan olukları değiştirilmiş, bina içinde sıvası dökülen odalardaki alçılar yeniden yapılmış, boya ve badanası da yenilenen ev, onarımdan geçirilmişti.

Evin bahçe duvarları da uzun süredir yıkılma tehlikesi altında olmasına rağmen, herhangi bir onarım çalışması yapılmıyor. Yoldan geçen vatandaşların üzerine yıkılma tehlikesine karşın Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün herhangi bir çalışma yapmamasına tepki gösteren vatandaşlar “Ulu Önder’in kaldığı ve her gün binlerce ziyaretçisi olan bu binanın duvarları perişan vaziyette. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin burayı onarıma alması için duvarların birinin üzerine yıkılması mı gerekiyor. Bu kadar ilgisizlik ve duyarsızlık olmaz” diyerek bahçe duvarının bir an önce onarılması gerektiğini belirttiler.

Atatürk Evi’nin yıkılmaya başlayan duvarları, geçtiğimiz yıl 10 Kasım’da yapılan Atatürk’ü anma törenlerinin ardından binayı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da dikkatini çekmiş, oradaki görevlilere duvarın neden bu halde olduğunu sormuştu. Aradan 1 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Atatürk’ün izlerini taşıyan ve her sene binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi binanın bakım ve onarımının yapılmaması, yetkililerin ilgisizliğini de gözler önüne seriyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Malatya’yı Adana’ya bağlayan Demiryolunun 1931 yılı başlarında tamamlanması üzerine 13 Şubat 1931 günü trenle Adana’dan Malatya’ya gelmiş ve Malatya’da bir gece kalmış. Daha sonra ise 1937 yılında Sivas Malatya Demiryolunun tamamlanması ile de 14 Kasım 1937 günü Sivas’tan Malatya’ya ikinci kez gelmişti. Atatürk’ün Malatya’ya ilk geldiği zaman bir gece kaldığı bina, ilk önce Türk Ocağı, sonraki zamanlarda Cumhuriyet Halk Fırkası ve Halkevi, son dönemlerde de Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmış, 1981 yılında bir bölümü Atatürk Evi olarak düzenlenerek ziyarete açılmıştı. Binanın daha sonra tamamı Atatürk Evi olarak düzenlenmişti.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com