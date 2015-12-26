Bülent Korkmaz’ı Evlendirdik..

Malatyahaber.com yazarlarından Bülent Korkmaz, Cumartesi gecesi yapılan düğün ve nikah töreniyle yaşamını Elif Korkmaz (Bükte) ile birleştirdi.

Elif- Bülent Korkmaz çiftinin düğünleri, Renkli Düğün Salonu’nda yapıldı. Düğün, genç çiftin meşaleler altında ve kına havası eşliğinde salona girmeleriyle başladı.

Düğünün ilk bölümünde genç çiftin nikahları kıyıldı. Nikahta gelinin tanıklığını, lise öğretmeni olan Aydın Şat, damadın tanıklığını ise Başbakanlık Müşavirlerinden, Star Gazetesi yazarı hemşehrimiz Cumali Ünaldı yaptılar.

Nikah töreninin ardından, salonun müzik topluluğunun yaptığı müzik eşliğinde davetliler gönüllerince eğlendiler.

Aynı zamanda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Enformasyon görevlisi olan Bülent Korkmaz’ın gazeteci arkadaşları da, damadı düğünde yalnız bırakmazken, düğüne çok sayıda davetlinin yanı sıra, Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi ile diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldılar.

Malatyahaber.com ailesi olarak, Elif- Bülent KORKMAZ çiftine yaşam boyu mutluluklar diliyoruz.