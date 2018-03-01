Bulut EYMS’deki Geleceğine İlişkin Konuştu
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, takımdaki geleceğiyle ilgili, “Bizim hedeflerimiz ve isteklerimiz, kulübün hedefleri ve istekleri aynı istikamette olduğunda, her zaman birlikte yol alabiliriz” dedi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Bulut, Kardemir Karabükspor ile oynadıkları karşılaşma, Atiker Konyaspor deplasmanı, ligde kalan haftalardaki hedefleri ve kendi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Bulut, “Karabükspor maçına parolamız 3 almaktı. Onu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Maçtan sonra basın toplantısında da söylemiştim, maçın son 10-15 dakikasında hoşuma gitmeyen görüntüler verdik. Ne olursa olsun geriye de düşsek, öne de geçsek, 3-0 önde de olsak hiçbir zaman disiplinden uzaklaşılmaması lazım. Futbolcularıma bunu hem maçtan sonra soyunma odasında hem de antrenman öncesi yaptığımız toplantıda ilettim. O görüntüyü vermemeliyiz. Ben yedinci haftada Konyaspor maçıyla göreve başladım, o günden bugüne biz hiçbir zaman öyle bir görüntü vermedik. Her zaman disiplinli oynadık. Kompakt bir şekilde oynadık. O yüzden futbolcularımı zaten ben her maçtan sonra tebrik ediyorum. Gerçekten iyi işler başarıyorlar. Bugüne kadar iyi işler yaptılar ama öyle bir görüntü beni memnun etmedi. İnşallah bu haftadan sonra bunun olmayacağını biliyorum” diye konuştu.
Bulut, önlerinde zorlu bir takvim olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Ligde kolay bir maç yok. Herkes herkesi yenebilir. O yüzden biz her zaman en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız, zor maç. Oraya da kesinlikle puan almaya gidiyoruz. İnşallah istediğimiz o puanı, belki de 3 puanı alıp öyle evimize dönmek istiyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıp, maksimum puanları almaya çalışıyoruz.”
Bulut, kendi geleceğine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:
“Şuan önemli olan önümüzdeki 11 maç. Bunun birincisi Konyaspor maçıyla birlikte başlıyor. Tabi ki buraya geldiğimde ‘hiçbir zaman bırakıp gitmeyeceğim’ dedim. Sezon sonuna kadar ne olursa olsun burada olacağım. Benim hedeflerim, ekibimle belirlediğimiz hedefler, yönetimin hedefi ve düşünceleri ne olacak bakacağız ama şuanda 11 maç var ve biten bir şey yok. Biraz daha zamanımız var ama zamanı geldiğinde de oturup bunların konuşulması gerekiyor. Önümüzdeki ve bir sonraki sene için plan yapılması gerekiyor. Ne yapmak, takımı nereye götürmek istiyoruz, hedef ne olacak bunların konuşulması lazım. Bu benimle mi olur, yoksa başkasıyla mı olur buna da yönetim karar verecek. Ben burada elimden geleni yaptım, yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Tabi bu karşılıklı olacak. Bizim hedeflerimiz ve isteklerimiz, kulübün hedefleri ve istekleri aynı istikamette olduğunda, her zaman birlikte yol alabiliriz.”
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Yapıcı eleştirilerin yarar getireceğini dusunuyorum. Takımın düşme diye bir sorunu yok. Aldığı genç oyuncular ilerisi için katkı sunacaktır.
Zavallı yönetim 15 mln Euro yu transferde çöpe atınca, parasızlıktan bir şey yapamıyor. Eldeki çöpleri elinden çıkartmadan bir şey yapamaz.
Başkan halen bu çöplerin patlama yapacağı iddiasında, kim bilir belki de patlarlar. Farnolle, Dia ve Diallo nasıl patlayacaklar ?
Psikolojisi bozuk Adem patlar mı?
Şimdiden hazırlanın bari, Barazite, Farnolle, Diallo, Dia, Dening, Adem hatta Mina’dan kurtulmak lazım. Bize yıllık maliyetleriyle kurtulamayız, zararın neresinden dönülürse kardır, deyip gerekirse yıllık maliyetlerinin yarısını kurtarsak kazançtır. Hiç olmazsa anlaştığınız ücretleri verin yollayın , adamların yedikleri içtikleri bile zarar.
Hadi farnolleyi anladıkda,31 puanı beğenmediğin geriye kalan 6 futbolcunun dahil olduğu ve oynadığı maçlarla aldık.Yemek,maç ücreti falan filan ,kardeşim bunlardan sana ne.Ne çöpe gitti.Seni kandırıp,senin paranla ,bilerek işe yaramayan futbolcu alınmış gibi konuşuyorsun.Malatyaspor,Bu Ligin en ucuz kadrosuna sahip..ve şu anda 24 milyon € harcamış takımların üstünde,9. Sırada.Bu Maliyet hesabı nereden aklına geldi.Ligin dibindeki paralı takımlar puan derdinde,az parayla bu başarıyı yakalamış bir takımın güya taraftarı da gelir gider hesabında.Gerçekten çok enteresan.
Erol hocayla uzun süreli anlaşma yapması Malatya nın menfaatına uyar kanısındayım.
Erol hocam doğru yoldasın taraftar olarak yanındayız..
Yolun açık olsun..dar kadroyla çok yol aldın..tebrikler..
erol hoca benim beklediğimden iyi çıktı elindeki malzeme ile takımı orta sıralarda tutabiliyor tecrübe olarakta yeni bir hoca ama bence başarılı bir teknik adam yönetimin ligde kaldıktan sonra hocayla devam edip dia diallo seth fornelli vs. vs. gibi oyuncuları ellerinden çıkarıp yerlerine iyi oyuncular alabilirse takım önümüzdeki uefaya oynar.
Hocanın enerjisi ve profili Malatyaspor için ideal. Türkiye de ki bazı hocalar gibi benim takımdaki varlığım yeter diyenlerden değil
Beyler.birakin.dedi.kodulari.birlik.beraberlik.zaman
Takimin.superlikde.kalip.kalmayacagi.bilirsin
Puanlari.alalim.o.zaman.konusulur.takima.destek
Olmak.gerekir.her.macda.stadi.dolduralim.
Sayın çok bilmiş Adil Gevrek sezon sonu Erol Bulut u da gönderir geçen sezon çıkmadan İrfan Buz a yaptığı gibi.Erol Bulut bu yönetimin şansı yoksa çoktan gitmişlerdi
1-Lig bitmek üzere,osmanlıspor düşmek üzere halen irfan buzdan bahsediliyorsa,
2-Seversin,sevmezsin.Adil Gevreğin başkanı olduğu bu takım 9. Sırada ise
3-Erol hoca ile ilgili spekülatif yorum yapılıyorsa
4-Bu takımın başarısını,şansa bağlayan yorum yapılıyorsa.Bu yorumu yapanlar Değil Malatyaspor taraftarı,Bunlar Malatyasporu çekemeyenlerdir.
Hoca devre arasındaki fiyaskodan sonra ciddiyetsiz gözüken yönetime mesaj veriyor yönetimin aldığı topçularla başarı sağladı takımın yarısı ertaç sadık murat yıldırım buğra eren perreria azubuike tff1den gelenler yeni alınanlardan boitab hariç takıma üst düzeykatkı yapan yok yanii transferde sınıfta kaldı hoca isstediiim olacaksa kalırım diyorr
Ali Ravcı giderse olur
Nedir bu Ali Ravcı karşıtlığı yönetim eleştirileri.Yok efendim yönetimin vizyonu yok Ali Ravcı böyle şöyle siz ve sizin gibi düşünenler ne istiyorlar.90 milyonluk bütçe ile şampiyonluk mu bekliyorlar.Bu takım 4 yıl içerisinde olağanüstü başarılara imza attı her transfer tutacak diye birşey yokbazen yanılgı olabilir ama bütçene göre çok başarılı sayılacak durumdayız.Şahsen ben özellikle Ali Ravcı’yı takıma katkılarından dolayı tebrik ediyorum.Sizin vizyonu var dediklerinizin takımları ya alt ligde yer alıyor yada borç batağında yada silinmiş gitmişler.Kafanızı iki elin arasına alıp düşünesiniz.Şunu da ifade edeyim yönetimle Ali Ravcı ile her hangi bir tanışıklığım da yoktur.
İsimler çokta önemli değil. Ali gider Veli gelir. Yeni Malatyaspor bakidir. . .
Bir zamanlar bir Malatyaspor vardı, efsane olan. O ne kadar baki kalabildiyse Yeni Malatyaspor da o kadar bakidir.
Helal olsun kardeşim.Aynen size katılıyorum
Saçlarını tara kendine iş ara hadi
Biz de adam akıllı biri sanıp cevap yazmışız.
Ben olsam sezon sonunda bu yönetimle yollarımi ayırırdım çünkü işi bilmeyen çok bilmiş bir yönetim var. Laf çok icraat yok
Mehmet Ali bey için yapmış olduğum yorum sizin için de geçerli.
SÜPER YORUM, başarılarının devamını dilerim. Geleceğin millitakım reknik direktörü, Türk fufbolu sizler ile ilerliyecektir. Sevgilerimle
Yönetime gideceğim mesajını veriyor ve haklı. Verdiği hiç bir sözü tutmayan bir yönetim var. Bu takımı ligde bırakırsa da, düşersek de gidici. İstediği kulüpte iş bulur.