Bulut EYMS’deki Geleceğine İlişkin Konuştu

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, takımdaki geleceğiyle ilgili, “Bizim hedeflerimiz ve isteklerimiz, kulübün hedefleri ve istekleri aynı istikamette olduğunda, her zaman birlikte yol alabiliriz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Bulut, Kardemir Karabükspor ile oynadıkları karşılaşma, Atiker Konyaspor deplasmanı, ligde kalan haftalardaki hedefleri ve kendi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Bulut, “Karabükspor maçına parolamız 3 almaktı. Onu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Maçtan sonra basın toplantısında da söylemiştim, maçın son 10-15 dakikasında hoşuma gitmeyen görüntüler verdik. Ne olursa olsun geriye de düşsek, öne de geçsek, 3-0 önde de olsak hiçbir zaman disiplinden uzaklaşılmaması lazım. Futbolcularıma bunu hem maçtan sonra soyunma odasında hem de antrenman öncesi yaptığımız toplantıda ilettim. O görüntüyü vermemeliyiz. Ben yedinci haftada Konyaspor maçıyla göreve başladım, o günden bugüne biz hiçbir zaman öyle bir görüntü vermedik. Her zaman disiplinli oynadık. Kompakt bir şekilde oynadık. O yüzden futbolcularımı zaten ben her maçtan sonra tebrik ediyorum. Gerçekten iyi işler başarıyorlar. Bugüne kadar iyi işler yaptılar ama öyle bir görüntü beni memnun etmedi. İnşallah bu haftadan sonra bunun olmayacağını biliyorum” diye konuştu.

Bulut, önlerinde zorlu bir takvim olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ligde kolay bir maç yok. Herkes herkesi yenebilir. O yüzden biz her zaman en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız, zor maç. Oraya da kesinlikle puan almaya gidiyoruz. İnşallah istediğimiz o puanı, belki de 3 puanı alıp öyle evimize dönmek istiyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıp, maksimum puanları almaya çalışıyoruz.”

Bulut, kendi geleceğine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

“Şuan önemli olan önümüzdeki 11 maç. Bunun birincisi Konyaspor maçıyla birlikte başlıyor. Tabi ki buraya geldiğimde ‘hiçbir zaman bırakıp gitmeyeceğim’ dedim. Sezon sonuna kadar ne olursa olsun burada olacağım. Benim hedeflerim, ekibimle belirlediğimiz hedefler, yönetimin hedefi ve düşünceleri ne olacak bakacağız ama şuanda 11 maç var ve biten bir şey yok. Biraz daha zamanımız var ama zamanı geldiğinde de oturup bunların konuşulması gerekiyor. Önümüzdeki ve bir sonraki sene için plan yapılması gerekiyor. Ne yapmak, takımı nereye götürmek istiyoruz, hedef ne olacak bunların konuşulması lazım. Bu benimle mi olur, yoksa başkasıyla mı olur buna da yönetim karar verecek. Ben burada elimden geleni yaptım, yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Tabi bu karşılıklı olacak. Bizim hedeflerimiz ve isteklerimiz, kulübün hedefleri ve istekleri aynı istikamette olduğunda, her zaman birlikte yol alabiliriz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi