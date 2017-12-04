Bulut Gol Sorununa Çözüm Arıyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın gol bölgesindeki yaşadığı sorunu çözmek için kolları sıvadı. Bulut, ligin 15.haftasında Malatya’da oynanacak Göztepe karşılaşmasında bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 16 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor’da yaşanan gol sorunu üzerine teknik direktör Erol Bulut kolları sıvadı. Ligde geride kalan 4 haftada gol atamayan sarı kırmızılılar, hafta içerisinde bu konunun üzerinde durarak, Göztepe karşılaşmasında gol sorununu ortadan kaldırmak istiyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması sonrası da takımının 4 haftadır gol atamadığına dikkat çeken Bulut, “Doğru işler yapıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Göztepe maçından arzu ettiğimiz 3 puanı alacağız” dedi.

Bulut, takım olarak pozisyonlar bulduklarını, iyi, kompakt ve agresif oynadıklarını ifade ederek, “Pozisyon yaratıyoruz ama gol atamıyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Biz çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut nezaretinde 8 haftada 9 puan topladı.

Yeni Malatya Gazetesi