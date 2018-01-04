Bulut Pro Lisans Seminerine Katılacak
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, 8-10 Ocak tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Pro Lisans Antrenör Gelişim Seminerine katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde üç yılda bir düzenlenen Uluslararası Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri’nin 24.sü, 8-10 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek.
Antalya’nın Belek ilçesindeki Granada Luxury Hotel’de düzenlenecek seminere, Süper Lig takımlarının teknik direktörleri ile Pro Lisans sahibi antrenörler katılacak.
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik patronu Erol Bulut da seminerde yer alacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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