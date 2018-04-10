Bulut Rakibe Baskı İçin O Açıklamayı Yapmış
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçında takımının sergilediği futbolu eleştirenlere cevap verdi. Daha önce yaptığı açıklamalarının arkasında olduğunu belirten genç çalıştırıcı, “Muhtemel şampiyon adaylarından birine karşı oynayacağımızı belirtmiştim. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Onlar da şampiyonluk adaylarından birisi, yine şampiyonluk adaylarından bir diğeri Galatasaray’a karşı da maçımız var” dedi.
Süper Lig’de A. Alanyaspor’u ağırlamaya hazırlanan E.Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçı öncesinde yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirten Bulut, “Muhtemel şampiyon adaylarından birine karşı oynayacağımızı belirtmiştim. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Şampiyon onlardan şampiyonluk adaylarından birisi, yine şampiyonluk adaylarından bir diğeri Galatasaray’a karşı da maçımız var. Bu tür açıklamalar kendi takımım için rakibi biraz daha baskı altına alıp kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek” şeklinde konuştu.
“Anadolu takımları maalesef aynı sorunlarla karşılaşıyor”
Başakşehir karşısında istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını belirten Bulut, “Defans, kompakt oyunumuzu agresifliğimizi, ilk yarıyı berabere bitirip ikinci yarıda etkili olabilmekti düşüncemiz. Çünkü ilk yarıyı berabere bitirip soyunma odasına girebilseydik veya 1-0 önde girebilseydik, ikinci yarıda Başakşehir daha fazla risk alacaktı. O zaman bizim istediğimiz oyun ortaya çıkacaktı. Ama maalesef istediğimiz olmadı. 18. dakikada yarım pozisyondan gol yedik. Kaliteli bir takıma karşı 1-1’i yakalayıp sonrasında galibiyeti alabilmek çok zor. Aynı şey Beşiktaş ve Galatasaray maçları içinde olabilir. Çünkü bu takımlara karşı öne geçtiğinizde Yeni Malatyaspor olarak avantajlı duruma geçersiniz. Çünkü iyi defans yapıyoruz. Savunma koridorunda agresifliğimiz iyi, bunu 90. dakikanın sonu kadar getirme gücümüz var. Ama rakip öne geçtiğinde orada bazı sıkıntılarımız var. Topu iyi çeviren iyi pas yapan kaliteli ekiplere karşı bu daha da zor oluyor. Bu tek bizim için değil diğer takımlar içinde geçerli. Gençlerbirliği – Galatasaray maçını izlediyseniz, Gençlerbirliği çok iyi defans yaptı ve öne geçti maçı kazandı. Ama önce golü yemiş olsa onlarda aynı sıkıntıyı yaşayacaktı. Büyük takımlarla karşılaşan Anadolu takımları maalesef aynı sorunlarla karşılaşıyor” şeklinde konuştu.
“Kim şampiyon olacak bizi ilgilendirmiyor”
Süper Lig’de kimin şampiyon olacağının kendisini ilgilendirmediğini ifade eden Erol Bulut, “Rakip yüzde 70 topa sahip, topu kendi arasında iyi gezdirebilen hareketli futbolculara sahip, teknik kapasitesi çok yüksek bir takım. Bunun aynısını muhtemelen Beşiktaş’a, Galatasaray’a karşı da yaşayacağız. Top genelde rakipte olacak. Burada önemli olan biz topu kazandığımızda neler yapabileceğimizdir. Büyük takımlara karşı üretebileceğimiz zaten 3 – 4 pozisyon ancak oluyor. Bunlardan birini değerlendirdiğinizde öne geçtiğinizde ya galip ayrılıyorsunuz ya berabere kalıyorsunuz. Bugüne kadar bu şekilde oldu, bu seneden sonra da bu şekilde geçecektir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kim şampiyon olacak bizi ilgilendirmiyor. Hele hele beni hiç ilgilendirmiyor, önemli olan benim takımıma nasıl puan kazandıracağım, benim futbolcularımın, takımımın performansı ve benim alacağım sonuçlar” diye konuştu.
“O kredimiz var diye biz rahat hareket etmeyeceğiz”
Ligde makasın gittikçe daraldığını aktaran genç çalıştırıcı, “Haftalardır 40 puanı bir an önce bulmamız gerektiğini söylüyorum. İkinci yarının daha çetin geçeceğini başından beri ifade ediyorum. Nitekim mevcut sıralama oraya doğru geldi. Alt sıralarda olan takımlar 28 puanda aramızda 9 puanlık fark var. Şu anda 3 maçlık kredimiz var. O kredimiz var diye biz rahat hareket etmeyeceğiz. Biz bu hafta çıkıp Alanyaspor maçında 3 puan alacağız” dedi.
“Düşüncelerimiz hala 50 yıl geriden geliyor”
Bulut, bir gazetecinin Fenerbahaçe ve Başakşehir yenilgilerinin diğer takımlar tarafından eleştirildiğini, bu durumu nasıl karşıladığını sorması üzerine “Maalesef bu dedikodu bizim ülkemizde geçerli. Biz hep Avrupa’ya yaklaşalım, futbol kalitemizi, oyunumuzu geliştirelim diyoruz ama insan kalitemiz, düşüncelerimiz hala 50 yıl geriden geliyor. Bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu tür söylentiler insanların kafasından çıkması lazım. Hiçbir hocanın, futbolcunun, yöneticinin böyle bir düşüncesi olamaz. Olumlu şeylerin konuşulması gerekirken televizyon programlarında hep negatif şeyler konuşuluyor” şeklinde cevap verdi.
iha
Hocamizin arkasindayiz
Karışmayın Erol hocaya. Malatyayı küme düşmekten kurtardı. Başakşehir takım sistemini Malatyaya kazandırırsa daha çok iyi yerlere geliriz.
Nasıl bir taraftara sahibiz sezon başladı ertuğrul bıraktı gitti transferler eleştirildi herkes küme düşeriz diye beklerken haftalar kala ligde kalmayı garantilemiş takım hala şikayet ediyor insanlar el insaf takım bu sene çok başarılı olmuştur kimsenin eleştirmeye hakkı yok
Başakşehir maçında takımımızın beklentileri karşılamadığı yönünde çok fazla eleştiriler oldu. Bu durum, Erol Hocanın takımı nereden alıp beklentileri ne derece yükselttiğinin bir kanıtı olsa gerek. Lig lideri ile deplasmanda karşılaşıyorsunuz, aranızda kadro olarak büyük fark var ve bazıları bu maçtan büyük beklentiler içine girip maç sonu hem takımı hem hocayı yerden yere vuruyor. Sözüm bu zatlara, ne bekliyorsunuz? Açık oynayıp rakibin ekmeğine yağ sürüp 5-6 gol yemek mi. Olması gereken defansif bir oyun sergilemek ve kontrataklar ile sonuca gitmek. Bu haftanın takımımız adına kazanımı takımın 1-0 dan sonra oyun disiplininden kopmaması olmuştur. Defansif oyunu şu anda süper ligde en iyi yapan biziz. Bir de kolay gol bulabilmek değmesin keyfimize. Eldeki kadroya göre tek seçenek budur.
Yalanın bini bin para tüm kamuoyu maçı izleyenler maçın nasıl oynandığını biliyor herşey ortada kimse kıvırmasın
Hocanın dediği gibi daha çok geridesiniz.Mantığınızı kullanın hangi hoca hangi yönetici futbolculara bu maç da kötü oynayın diyebilir?Sonuçta belirlenen bir pirim var transferi.var kariyeri var takım olma kavramı var.Gençler maçını almanın rahatlığı olabilir.Kullandığınız kelimelerde hiç hoş değil.Bilgili bilinçli olan argo kelime kullanmaz.