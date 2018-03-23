Bulut’tan Bireysel Hata Uyarısı

Süper Lig’de geride kalan iki haftayı puansız kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27.haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği’ni yenerek, yeniden bir çıkış yakalamak istiyor.

Ligde geride kalan iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor’a mağlup olan sarı kırmızılılarda gözler Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi. Sahasında Fenerbahçe karşısında iyi mücadele eden ancak sahadan 2-0’lık sonuçla boynu büyük ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, 26.haftada deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak, 34 puan toplayan ve 10.sırada yer alan sarı kırmızılılar, lige verilen milli arada çalışmalarını Malatya’da sürdürüyor. Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’da takımın teknik patronu Erol Bulut, özellikle son iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında yapılan ‘bireysel hatalar’ nedeniyle futbolcularına uyarılarda bulundu.

DÖRT OYUNCU ÇALIŞMADA YER ALMADI

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana Fas Milli Takımı’nda bulunan Khalid Boutaib, Gine Milli Takımı’nda bulunan Sadio Diallo ve Ümit Milli Takımda bulunan Berk Yıldız katılmadı.

Gribal enfeksiyon geçiren forvet oyuncusu Eren Tozlu ile omzundaki sakatlık nedeniyle iğne olan kaleci Fabien Ceddy Farnolle takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi olan Michael Pereira’nın yarın antrenmana katılması bekleniyor.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi