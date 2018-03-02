Bulut’tan “Bu Lig Gevşemeyi Affetmez” Uyarısı

Evkur Yeni Malatyaspor, alt sıralarda kazanın iyice kaynamaya başladığı haftalarda, Atiker Konyaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek, iyice rahatlamak istiyor.

Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenerek, alt sıralarla arasındaki puan farkını açan Evkur Yeni Malatyaspor, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Atiker Konyaspor ile Pazar günü 16.00’da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları galibiyetle moralleri üst seviyeye yükselen sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor.

Ligin ilk yarısında 22 puan toplayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda geride kalan 6 haftada 9 puan toplayarak, puanını 31’e yükseltti. Ligin 15.sırasında yer alan Aytemiz Alanyaspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa-Osmanlıspor ve Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının oynanacağı haftayı puanla kapatıp, alt sıralarla bağlantısını iyice koparmanın peşinde.

5 GALİBİYETİN 4’ÜNÜ SAHALARINDA ALDILAR

Atiker Konyaspor, ligde 23 haftalık bölümde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 12’de mağlubiyet alarak 21 puan topladı.

Ligde küme düşme hattında bulunan yeşil beyazlılar, 23 haftada aldığı 5 galibiyetin 4’üne sahasında ulaştı. İç sahada oynadığı 12 karşılaşmada 4 kez gülen Atiker Konyaspor, 5 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDAN 12 PUAN ÇIKARTTILAR

Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada 12 puan çıkararak önemli bir istatistik yakaladı.

Dış sahada 11 karşılaşmanın 3’ünü kazanan sarı kırmızılılar, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

Süper Lig’de geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 31 puan toplayarak, haftayı 9’uncu sırada tamamladı.

Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ordu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Uygar Bebek ile İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut yapacak. Mücadele beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

“BU LİG GEVŞEMEYİ AFFETMEZ”

Sarı kırmızılılar, Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi için Fransa’ya giden Aly Cissokho dışında bütün oyuncular katıldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, hücum ve savunma çalışması yaptı.

Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, rehavet uyarısında bulundu.

Genç teknik adam geçen haftaki Karabük maçının son dakikalarını hatırlattığı futbolcularına, “Geçen haftaki maçın son 10 dakikasındaki görüntünüzü unutmak istiyorum. Sizde eminim unutmam için bana yardımcı olacaksınız. Zira bu lig gevşemeyi affetmez. Hele futbol, hiç affetmez. Sizden bu zamana kadar ki ciddiyetinizi aynı şekilde devam ettirmenizi istiyorum” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı da, takımda moral ve motivasyonun üst seviyede olduğunu ifade ederek, Atiker Konyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi.

Ravcı, ligde iyi bir gidişat yakaladıklarını belirterek, rehavete kapılmadan yollarına devam edeceklerini ve her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını, kalan maçlara da aynı şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

İç saha ve deplasmanda iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Ravcı, “Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçlara aynı motivasyonla, ciddiyetle çıkıyoruz. Bu hafta ligin alt sıralarında Konyaspor ile oynayacağız. Zorlu bir karşılaşma olacak ama biz iyi mücadele ederek, deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü özel uçakla Konya’ya gidecek.

Ferdi DURDU,Yeni Malatya Gazetesi- iha