Bulut’un Şampiyon Adayı Bu Haftaki Rakibi!

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “İstediğimiz 3 puanı Gençlerbirliği karşısında almış olduk. Aldığımız 3 puan sadece bizim için 3 puan değil, ligde kalma anlamında yüzde doksanlık bir duruma geldik” dedi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya geldi. Ligin 27.haftasında sahalarında Gençlerbirliği ile oynadıkları karşılaşma, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları ve takımdaki son durum ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

“MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDAN PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ”

Ligde kalma adına Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Bulut,”Maçtan önce parolamızın 3 puan olduğunu söylemiştim. Onu da gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Futbolcularımı tebrik ettim. İstediğimiz 3 puanı Gençlerbirliği karşısında almış olduk. Aldığımız 3 puan sadece bizim için 3 puan değil, ligde kalma anlamında yüzde doksanlık bir duruma geldik ama tabi bu bizim için yeterli değil. Önümüzde 7 maçımız var. Bu 7 maçtan maksimum puanlar alarak daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bu haftada biliyorsunuz Başakşehir maçımız var. Muhtemel lig şampiyonuna karşı oynayacağız. Ben öyle düşünüyorum. Güçlü bir ekip. İyi futbolculara sahip olan bir ekip. Ama biz yine Yeni Malatyaspor olarak çalışmalarımızı yapıp Cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçında iyi bir performans göstererek oradan puan yada puanlarla dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“40 PUANI BULUP HEDEFİ BELİRLEYECEĞİZ”

Bulut, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 37 puan topladıklarını hatırlatarak, takımın hedefi konusunda 40 puanı bulmadan hedefin ne olacağının belli olmadığını söyledi. Bulut, “Hedef konusunda daha önce bir kaç kelime sarf ettim zaten. İlk başta 40 puanı bulup ondan sonraki hedefimizi belirlemek. 40 puanı bulamadığımız içinde şuan için hedefi açıklayamayacağım” diye konuştu.

“GELECEKLE İLGİLİ HENÜZ KARAR VERMEDİM”

Gelecekle ilgili yönetimle henüz bir görüşme yapmadıklarını aktaran Bulut,” Gelecekle ilgili henüz yönetim kurulumuz ile oturup bir görüşme gerçekleştirmedik. Tabi gelecek çok önemli. Kulüp adına, benim adıma ve futbolcular adına. Önemli bir süreç ama o sürecin konuşulması için önümüzdeki bir kaç maçın daha oynanması gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra zamanı geldiğinde yönetimle oturup konuşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİME VE EKİBİME GÜVENDİĞİM İÇİN BURAYA GELDİM”

Bulut, Yeni Malatyaspor’un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ın ‘Yeni Malatyaspor’un bulunduğu konumun kendisini şaşırtması’ ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Benim ile ilgili güzel sözler sarf ettiği için Ertuğrul hocaya teşekkür ederim. Tabi kendisi buradan 6. haftadan sonra ayrıldı. Bize o teklif yapıldı teknik direktör olmamız için. Ben başından beri söyledim. Yeni Malatyaspor maçlarını bir kaç kez televizyondan takip etmiştim. Oradan takımı tanıyordum. İçeriğini tam olarak bilmiyordum ama benim için en büyük detay kendime ve ekibime güvendiğimden, neler yapabileceğime inandığım için, burada bir şeyleri değiştirebileceğime inandığım için buraya geldim. Geldiğimden buyana zaten sezon sonuna kadar da burada olacağımı söylüyorum. Ne olursa olsun bu değişmeyecek. Nitekim o şekilde devam ediyoruz. Geldikten sonra bazı sıkıntıları yaşadık. Halen bazı sıkıntıları yaşıyoruz ama takımımızı bir seviyeye getirdik. Kompakt oyunumuz olsun, agresif oyunumuz olsun kendimizi bu lige kabul ettirdik ve bu şekilde devam ediyoruz. Önümüzde kalan 7 maçı da bu şekilde oynayıp iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.”

“BAŞAKŞEHİR’İN BU SEVİYEYE GELMESİNDE KATKIM ÇOK”

Başakşehir’in şuanda bulunduğu konumda kendisinin de çalıştığı dönemde katkısı olduğunu belirten Bulut,”3,5 sene çalıştığım bir kulüp. Orada sıfırdan bu seviyeye gelmesinde benimde katkım oldu. Takımın futbolcularını birey olarak iyi tanıyorum. Oyun felsefelerini sonuçta iyi biliyorum. Tabi oyun felsefelerini iyi biliyorum diye bu çıkacağız yeneceğiz anlamına gelmesin. Bu takımın bir kalitesi var. Bu takımın bu seviyeye gelmesi 3.5 sene aldı. Her sene üzerine koyan bir ekip oldu Başakşehir. Sezon başında bende o takımın içerisinde bulundum. Çok iyi maçlar sergiledik. Sevilla maçı olsun Brugge maçı olsun, Fenerbahçe’nin sahasında oynayan ve 3-2 galip gelen bir takım vardı. O ekibin içerisindeydim. Başakşehir biliyorsunuz Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun bu takımları mağlup eden bir takım. Onun için bizim açımızdan zor bir maç olacak. Ama tabiî ki ilk oynadığımız maçtan biraz daha farklı bir maç olacak. Çünkü ilk geldiğimizde 3-4 haftalık bir sürecimiz vardı burada. Şuan 28. haftaya gireceğiz. Takımımız daha kompakt, daha organize olmuş bir takım. Başakşehir’den iyi sonuçla döneceğimizi umut ediyorum” dedi.

“MUHTEMEL LİGİN ŞAMPİYONU BAŞAKŞEHİR”

Süper Ligi sezon sonu şampiyon olarak bitirecek olan takımın Başakşehir olacağını düşündüğünü söyleyen Bulut, “Muhtemel ligin şampiyonu ile oynayacağız. Şuan gözüken bu. Şuan oynanan futbol gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında en iyi futbol oynayan, en şampiyonluğa yakın olan takım Başakşehir” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi