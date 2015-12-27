‘Bunda Özel Bir Mesaj Var’

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları seçim gezilerine Ziraat Odasından başladı. Ziyaret sırasında Malatyanın tarımsal üretimde yaşanan gerileme ve azalan hayvan sayılarına vurgu yapılarak, CHP iktidarında, ekonomik gelişmenin tarımsal ürünlere sağlayacağı desteklerle başlatılacağı mesajı verildi.

İl başkan yardımlarından Ali Şahin ile milletvekili adayları Veli Ağbaba, Ali Dağdelen, Dila Boztepe ve Güzide Gök Yıldırımdan oluşan CHP heyeti Ziraat Odası başkanı Bayram Polatbaş ve yöneticileri tarafından karşılandı.

12 Haziranda yapılacak olan genel seçimleri nedeniyle başlattığımız ziyaretlerimize Ziraat Odasından başlamamızın özel bir mesajı var. Bu mesaj ülkemizin ve ilimiz ekonomisinin can damarı olan tarım ve tarımsal üretimlerine verdiğimiz önemin bir göstergesidir diyerek konuşmasına başlayan Ağbaba, CHP İktidarında çiftçi her anlamda desteklenecek destekleme primlerini hasat öncesinde vereceğiz. Ayrıca mazottan vergi almayacağız ve üreticilerimiz rahat nefes almalarını sağlayacağız diye konuştu.

Vekil adaylarından Dağdelen Sosyal demokrat politikalar doğrultusunda emekçinin, üreticinin her zaman yanında olacağız ve tarımsal üretimlerin desteklenmesine ve tarımsal alanların yok edilmesinin önüne geçilecektir. Önceliğimiz ise verimli tarımsal alanları yok edecek olan Kuzey Çevreyolu güzergahını değiştirmek olacaktır, Dila Boztepe Kayısının tanıtımı ve ihracı konularına ağırlık vereceğiz, Güzide Gök ise İlimizin ve ülkemizin can damarı olan tarımsal ve hayvansal üretimlerin en üst düzeyde yapılabilmesinin oalt yapısı oluşturulacak dediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatarak konuşmasına başlayan Oda başkanı Polatbaşda Don olayının yaşanacağı belli idi. Şu anki verilere göre don olayının en az zararla atlatılmış olduğudur. Ama kesin sonuçları havaların ısınmasıyla belli olacaktır diyerek don olayının fazla hasara yol açmadığını ifade etti.

Bir basın mensubunun Tarımsal teknolojinin ve araçlarının gelişmesine rağmen ilimizdeki tarımsal üretim sürekli azalıyor. Bunun nedenleri nelerdir? sorusuna, başkan Polatbaş;  Evet. Doğrusunuz. 07-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen tarım fuarında bunu gördük. Teknoloji, araç ve gereçler gelişmesine rağmen, arpa, buğday, nohut gibi tarımsal üretimimiz sürekli azalıyor. Bunun yanı sıra hayvansal varlığımız da sürekli azalıyor. Örneğin büyük baş hayvan sayımız 200 binden 91 bine, 500 bin küçük baş hayvan sayımız ise yarıdan fazla düşmüştür. Hayvancılığı ve sütçülüğü destek veren hükümet, ithal et getirterek hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir diye yanıtladı.