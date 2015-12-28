Bunlar da AKP’nin Malatyalıları

CHP’nin 10 Malatyalı milletvekilinin yanı sıra, AKP’den de 5 Malatya milletvekili dahil olmak üzere toplam 13 Malatyalı milletvekilinin 25. dönemde TBMM’de görev yapacakları bildirildi.

AKP’NİN MALATYALILARI..

Toplam 258 milletvekili bulunan AKP’nin Malatyalı olan 13 milletvekili ile seçim bölgeleri şöyle:

Abdullah Ağralı- Konya

Orhan Karasayar- Hatay

Fatma Güldemet Sarı- Adana

Fatma Seniha Nükhet Hotar- İzmir

Halis Dalkılıç- İstanbul

Radiye Sezer Katırcıoğlu- Kocaeli

Remziye Sıvacı- Afyon

Hüseyin Filiz- Çankırı

Öznur Çalık- Malatya

Taha Özhan- Malatya

Mustafa Şahin- Malatya

Nurettin Yaşar- Malatya

Bülent Tüfenkci- Malatya

CHP’DE 10 MALATYALI

CHP’de de 10 Malatyalı milletvekili bulunuyor.

CHP’nin Malatyalı olan vekilleri ve seçim bölgeleri şöyleydi:

Candan Yüceer-Tekirdağ

Gamze Akkuş İlgezdi-İstanbul

Elif Doğan Türkmen-Adana

Gülay Yedekçi Arslan -İstanbul

Onursal Adıgüzel-İstanbul

Eren Erdem-İstanbul

Murat Emir-Ankara

Mehmet Tüm-Balıkesir

Ali Şeker-İstanbul

Veli Ağbaba -Malatya

Bu arada, CHP’nin Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın da annesinin Malatyalı olduğu öğrenildi.