Bunlar da AKP’nin Malatyalıları
CHP’nin 10 Malatyalı milletvekilinin yanı sıra, AKP’den de 5 Malatya milletvekili dahil olmak üzere toplam 13 Malatyalı milletvekilinin 25. dönemde TBMM’de görev yapacakları bildirildi.
AKP’NİN MALATYALILARI..
Toplam 258 milletvekili bulunan AKP’nin Malatyalı olan 13 milletvekili ile seçim bölgeleri şöyle:
Abdullah Ağralı- Konya
Orhan Karasayar- Hatay
Fatma Güldemet Sarı- Adana
Fatma Seniha Nükhet Hotar- İzmir
Halis Dalkılıç- İstanbul
Radiye Sezer Katırcıoğlu- Kocaeli
Remziye Sıvacı- Afyon
Hüseyin Filiz- Çankırı
Öznur Çalık- Malatya
Taha Özhan- Malatya
Mustafa Şahin- Malatya
Nurettin Yaşar- Malatya
Bülent Tüfenkci- Malatya
CHP’DE 10 MALATYALI
CHP’de de 10 Malatyalı milletvekili bulunuyor.
CHP’nin Malatyalı olan vekilleri ve seçim bölgeleri şöyleydi:
Candan Yüceer-Tekirdağ
Gamze Akkuş İlgezdi-İstanbul
Elif Doğan Türkmen-Adana
Gülay Yedekçi Arslan -İstanbul
Onursal Adıgüzel-İstanbul
Eren Erdem-İstanbul
Murat Emir-Ankara
Mehmet Tüm-Balıkesir
Ali Şeker-İstanbul
Veli Ağbaba -Malatya
Bu arada, CHP’nin Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın da annesinin Malatyalı olduğu öğrenildi.