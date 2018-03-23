Bunlar da ‘Torbacı’ Taife.. 10’u Tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu madde kullanan ve “torbacı” olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak 2 aylık çalışma sonucunda, 21 Mart günü yaptığı operasyonda uyuşturucu kullananlar ile uyuşturucu madde satanlardan oluşan toplam 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında “Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” ve “ Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından soruşturma yapıldı.

İşlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen ve “Torbacı” olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 10 şüpheli “ Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 19 şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com