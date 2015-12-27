“Bunlar Yetmez..”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticiler Kale ilçesinde ziyaretlerde bulunarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptılar.

Kale Belediyesi’nde yapılan toplantıya Kale kaymakamı Can Memi, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri de katılarak kurumlarının Kale ile ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptılar.

AKDEMİR: SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, “Yapılan hizmetlere verilen destekler için teşekkür ediyoruz. En büyük sorunumuz sulama ve içme suyu sorunudur. Bu konu takip edildi ve ilçemize çok büyük bir baraj yapılmakta. Hem içmesuyunda kullanılacak, hem sulama suyunda kullanılacak. Su konusunda kale kurtulacak. Su konusunda endişemiz olmayacak” dedi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçedeki sorunları yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek adına bu toplantıların gerçekleştirildiğini söyledi.

ÇAKIR: ALT YAPI İÇİN HIZLI BİR ÇALIŞMA OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, ulaşım konusunda yolların çok dar olmasından dolayı büyük sorun yaşandığını söyleyerek, “Yolun kenarları bahçe. Kimse bahçesinden 1 metre yer vermiyor, bu fedakarlığın yapılması lazım. İmar genel çalışmalarımız devam ediyor. Yolların asfaltlanması ile ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapılacak ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. MASKİ’nin hazırlamış olduğu projeler var. Kale’nin Kanalizasyon sorunu ile ilgili olarak proje hazırlandı” şeklinde konuştu.

ÇALIK YATIRIMLARI ANLATTI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuşmasında, “Kale’ye biz sadece DSİ’de Kapıkaya Barajı, taşkın korumaları ile birlikte şuana kadar 53 milyon TL’lik yatırımı yaptık, Karayollarında toplamda yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımı yaptık. Köydes ile ilgili olarak 6 milyon TL’lik yatırımı Kale’ye getirmiş durumdayız. Tarım ve hayvancılıkta ise 9 milyon TL’lik yatırımı Kale’ye getirdik. Bunlar yeter mi, bence yetmez. Bunun için sorunlarla ilgili olarak aldığımız talepleri takip edeceğiz” diye konuştu.