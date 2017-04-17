“Bunları Desteklemek Lazım”

Vali Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür v. Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya ili Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile birlikte 12- 16 Nisan tarihleri arasındaki 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nı, kapanış günü de ziyaret edip stantları gezerek vatandaşlarla ve katılımcılarla görüştü.

Vali Toprak,“11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarında sektör temsilcileri ile birlikte, birlik oda başkanlarımızla birlikte, bugün bir kez daha açılıştan sonra vatandaşlarımızın, üreticilerimizin, firmalarımızın taleplerini, isteklerini yerinde tespit ediyoruz. Bizlerde, firmalarımızda, fuarın düzenlenmesinde katkısı olan kuruluşlarımızda gayet memnunuz.

Malatya’da genel ismi ile ifade edebileceğimiz bu tarım fuarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarının bölgenin en büyük fuarlarından biri haline geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz. Yurt dışından, Bölgemizden, ülkemizin değişik noktalarından, odalarımızla, birliklerimizle, üreticilerimizle beraber firmalarla irtibat kurarak, Malatya’ya getirerek Malatya’nın iyi bir fuarcılık olma noktasında, ciddi bir katkı sağlıyorlar. Bizleri burada Birlik, Oda ve Meslek Başkanlarımızla birlikte buluşturdukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

Bu fuar aracılığı ile arz ve talep sahipleri bir araya geliyor. Üreticiler alıcılarla, satıcılarla buluşuyor, kendisini geliştirmek ve değiştirmek isteyenlere bir fırsat ve ortam oluşturuyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılığın genel anlamında ki güzelliklerini burada görmekten, Ülkemizde ve Malatya’da tarımsal mekanizasyon kapasitesi ile tarım alet ve makinelerinin üretildiğini, üretilen bu tarım alet ve makinelerinin çiftçilerimize ve üreticilerimize bu fuarda tanıtılmasının önemi açısından istenilen hedefe doğru gidişini görmekten memnuniyet ve onur duyuyoruz.

Geçmiş yılların rakamlarına baktığımızda ziyaretçi sayısının, fuara iştirak eden firma ve tanıtımcı sayısının arttığını görüyoruz. Artışın sadece firma bazında, sadece ziyaretçi bazında değil burada bulunan ticari malların nitelik ve nicelik bazında da geliştiğini de görüyoruz. Bunları desteklemek, izlemek, yalnız bırakmamak lazım.

Yakın zamanda 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını da İnşallah hep birlikte açmış olacağız. Bu önemli bir fuar, şunu da ifade etmek gerekir ki Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğümüz bu işi iyi bir şekilde düzenliyor. Ama Birliklerimizin, Meslek Örgütlerimizin, Odalarımızın, Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, Ajanslarımızın, Meslek örgütlerimizin de ciddi katkıları var. Bunların katkıları olmasa bu güzelliği bulamayız. Her gün buraya yüze yakın otobüsle insanlar geliyor. Bu insanların buraya getirilmesi için ciddi manada bir organizasyon var.

Buradaki bu fuar Malatya Fuarcılığının hakikaten bir otorite haline geldiğini gösteriyor, bunu bu fuarda izledim. Hep birlikte ekip çalışmasını, ekip ruhunu yapabilirsek, devletimizle, bakanlıklarımız ve meslek örgütlerimizle, Ankara’daki yönetimlerimiz ve onların Malatya’daki İzdüşümü olan tüm dinamiklerimizle güç birliği yaparsak alacağımız sonuç olumlu olur.

Genel otoritenin haricinde yerel yönetimlerin, Meslek örgütlerinin çok iyi bir şekilde çiftçilerimizi, üreticilerimizi bilinçlendirme yönlendirme bakımından çalışmaları var, bunları da göz ardı etmemek lazım. Bunlar gelişen dünyada gıda sektörünün, tarım sektörünün gelişmesini önemli kılıyor. Bu kaynakları verimli bir şekilde kullanmamız ve insanlara sunmuş olmamız lazım. Bunun için de araştırma, geliştirme, teknolojik gelişmelerin inovasyonu ile birlikte tarımsal üretimi daha verimli kılabilecek tarımsal alet ve makinelerin kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni makineler üretebilmek lazım. Bu anlamda bütün bunların üreticilerimizin ürettiklerini sergileme noktasında, pazarlama noktasında, arz talep noktasında önemli bir işlem gördüğünü de ifade ediyorum.” dedi.

Açıklamalarının ardından Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu’ nun daveti üzerine Malatya İli Süt Üreticileri Birliği ‘nin üyelerinin Büyükşehir Belediyesi ilgili kuruluşu ve üretici firma katkıları ile 15 Süt sağım Makinesi Dağıtımı Kura ve teslim törenine katıldı. Çekilen kuralar sonucunda üreticilere makineleri teslim edildikten sonra fuar çadırı dışındaki traktör firmalarının stantlarını da ziyaret eden Vali Toprak, bir kadın çiftçinin almış olduğu traktörü inceleyerek hayırlı olmasını, kazasız ve verim ürün elde etmesi amacıyla kullanması dilek ve temennisinde bulunduktan sonra fuar alanından ayrıldı.

Bülten- malatyahaber.com