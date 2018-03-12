“Bunları Meclise Taşıyacağım”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile birlikte Kent Müzesi yapılacak olan ve restorasyon çalışmaları devam eden eski Askerlik Şubesi’nde incelemede bulundu. Erdem, Başkan Gürkan’ın yaptı çalışmalara dikkat çekerek, “Ben bunu TBMM kürsüsünde gündeme taşıyacağım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya programı kapsamında Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP İl Başkanı Bülent Avşar ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden eski Askerlik Şubesi’nde incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları hakkında MHP İstanbul Milletvekili Erdem’e bilgiler veren Başkan Gürkan, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte eski Askerlik Şubesi’ni Kent Müzesi olarak hizmete sunacaklarını kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, sürdürülen çalışmalardan çok etkilendiğini ve bu çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde gündeme getireceğini belirterek, “Çok etkilendiğimi söylemem gerekiyor. Tarihi eserlerimizin bu şekilde korunması veya dokusundan çıkarılmış tarihi eserlerimizin tekrar kendi özün kazandırılması çok büyük bir hizmet. Battalgazi Belediye Başkanımızın bunu yapması bizim için hem çok etkileyici, hem de Türkiye genelinde örnek oluşturulmalı. Ben İstanbul milletvekiliyim. İnanın biz İstanbul’da bunu göremiyoruz. Ecdat yadigarımız olan tarihi eserlerimizin korunmasını bir tarafa bırakın özüne döndürülmesi ve tarihi dokusunun korunması mutlaka şart. Ben bunu TBMM kürsüsünde de gündeme taşıyacağım. Sayın Belediye Başkanımıza hassaten tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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