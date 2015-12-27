“Bunların Parası Kimden?.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKPi’li belediyelerin kamu kaynaklarıyla Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık bir şekilde desteklediklerini ileri sürerek, İçişleri Bakanı Ala’ya “Yapılanlar kul hakkı yemek değil midir?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde haksız rekabet yapıldığını iddia ederek, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde “10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında haksız rekabet her geçen gün daha çok hissedilir olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin ve AKP’li belediyelerin tüm imkanlarını kullanarak propaganda yapması, devlet televizyonu TRT’de rakiplerine göre en az 5 kat daha fazla haberlerinin ve mitinglerinin yayınlanması eşitlik ilkelerine uyulması ihlaliyle şimdiden seçimlere gölge düşürmüştür. Haksız rekabetin en göze çarpan örneği Malatya’da da yaşanmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tüm bölgelerinde Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın propagandası yapılmakta, kamuya ait alanlar Erdoğan’ın reklamlarıyla kaplanmaktadır.”ifadelerine yer verdi.

Ağbaba’nın İçişleri Baklanı Efkan Ala’ya yönelttiği sorular şu şekilde:

“Malatya’da özel sektör tarafından işletilen yerlerin dışında şehrin muhtelif yerlerinde asılan Recep Tayyip Erdoğan’a ait reklamlar için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ne kadar ödeme yapılmıştır? Reklam çalışmaları için yapılan ödeme kim – hangi kurum tarafından karşılanmıştır? Reklam giderleri belediye başkanı tarafından mı ödenmektedir? Masraflar belediye başkanı tarafından bizzat karşılanmıyorsa, belediyenin kasasından mı ödenmektedir? Böyle ise, bir Cumhurbaşkanı adayının tanıtımı için belediye kasasından ödeme yapılması yasal mıdır? Yasal değilse ilgililer hakkında işlem başlatılması düşünülmekte midir? Bir belediyenin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde açıkça bir adayı desteklemesi, kamuya ait alanları aday için sonuna kadar kullanması ve şehirde yaşayan vatandaşları etkilemeye yönelik çalışmalar yapması etik midir? Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan reklam çalışmalarının diğer iki aday İhsanoğlu ve Demirtaş için de yapılması düşünülmekte midir? Kamunun kaynaklarıyla Tayyip Erdoğan’ı desteklemek için yapılan harcamalar kul hakkı yemek değil midir?”

FOTOĞRAF: Malatya’daki bilboardlarda yeralan, altında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın imzası bulunan Tayyip Erdoğan afişleri..