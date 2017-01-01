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Malatya Haber -

Bunu da Yaptılar!. ‘Parayı Alın, Haber Gibi Yayınlayın’

Bunu da Yaptılar!. ‘Parayı Alın, Haber Gibi Yayınlayın’
  • 01.01.2017
  • 13
  • İcraatlarını içeren bilgi ve fotoğraflarını para ödeyerek “haber gibi” yayınlatmak isteyen Yeşilyurt Belediyesi’nin tutumu şaşkınlık yarattı

Yeşilyurt Belediyesi’nin basın birimi yetkilisi, Malatya’da yayınlanan yerel gazeteler ile iletişime geçerek 2016 yılında yapılan ve daha önce gazetelerde bülten olarak yayınlanan icraat haberlerinin toplu bir şekilde yayınlanması için para teklifinde bulundu. Ancak bazı yerel gazetelerin, teklifin basın ahlakına uygun olmadığı, gönderilecek bilgilerin haber niteliği taşıması halinde zaten bülten olarak yayınlanabileceğini, aksi durumun ilan-reklam olarak değerlendirileceği ve bu durumda ise Basın İlan Kurumu’nun (BİK) aracılığında bu ilan veya reklamların yayınlatılması gerektiğini söylediler.

Belediye daha sonra Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek ‘haber ilanlar’ın gazetelerde yayınlatılması için müracaatta bulundu. Basın İlan Kurumu aracılığı ile gönderilen ‘haber ilanını’ yayınlayan bazı gazeteler, mevzuat gereği tereddüte yer vermeyecek şekilde yayınlanan metnin haber ilanı olduğunu ve ücret alındığını kamuoyuna da duyurmak için metnin üzerinde ‘Bu bir ilandır’ ibaresine yer verdi.

Yeşilyurt Belediyesi basın birimi yetkilisi, yayının yapıldığı gün bu ibareyi kullanan bazı gazeteleri arayarak, bu ibarenin kaldırılmasını istedi, aksi halde 6 gün sürecek yayın taleplerini bu ibareyi kullanan gazeteler için durduracakları tehdidinde bulundu. Gazete yetkilileri ise bu teklifin Basın Ahlak Esasları’na aykırı olduğunu net bir dille belirterek, talebi reddetti.

Durumdan haberdar olan Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi yetkilileri ise, mevzuat gereği ‘bu bir ilandır’ ibaresinin söz konusu haber ilanı için kullanılması gerektiğini belirten bir elektronik postayı gazetelere gönderdi. Elektronik postada, ayrıca mevzuattan da bahsedilerek, uymayanlar hakkında müeyyide uygulanacağı ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine Yeşilyurt Belediyesi basın birimi yetkilisi, -Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın bilgisi var mı bilinmez- ilanları tüm gazeteler için yayından kaldırdıklarını Basın İlan Kurumu’na bildirdi. Bazı yerel basın organlarının ‘Basın meslek ahlakına uygun hareket edeceğiz’ ısrarına, Yeşilyurt Belediyesi Basın Birimi’nin cevabı da ‘İlan-reklam tehdidi’ oldu.

Yerel basının, söz konusu yayının ilan nitelikli  olması nedeniyle Basın Ahlak Esasları’na uygun olarak ‘Bu bir ilandır’ ibaresiyle yayınlayacağı yönündeki tavrına rağmen, resmi bir kurum olarak yürüttüğü her hizmette ilgili kanun ve mevzuatlara uygun hareket etmesi gereken Yeşilyurt Belediyesi’nin mevzuatlara aykırı talebindeki ısrarı şaşkınlığa neden oldu. Basın Ahlak Esasları’na aykırı olan bu teklif basına yapılan ‘ahlaksız teklif’ olarak değerlendirildi.

Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49’uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararı’nın 1 maddesinin ‘n’ bendi şöyle; “İlân veya reklâm niteliğindeki haber, resim ve yazıların, tereddüte yer bırakmayacak şekilde ilân veya reklâm olduğu belirtilir.”

malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. erkoc dedi ki:
    2 Ocak 2017, 00:24

    Belediye ler esnaf gibi ticaret yaparsa asli gorevlerini unutur olacagida boyle olur

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  2. hasan dedi ki:
    1 Ocak 2017, 23:43

    Uzak doğu ülkelerinde veya Avrupa böyle bir tablo tezahür etse, o yetkili ve o yetkiliyi istihdam eden kurumun başında şahıs istifa eder ama bizim burada tam tersi olur konuyu gündeme getirenlerin üzerine gidilir.

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  3. mus dedi ki:
    1 Ocak 2017, 23:35

    Bunlara,oy,verenler,dusunsun,onlar,yorum
    Yapsin,

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  4. vatandaş dedi ki:
    1 Ocak 2017, 23:34

    Türkiye de bu kadar reklam afişi bastıran belediye yok neredeyse.Başkan bayram kutlar afiş, şu olur afiş, bu olur afiş.Tamam anladık…Peki masraflar belediyeden mi yoksa şahsi kazancın dan mı ödeniyor? Aksi halde kul hakkı var.

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  5. MEHMET SİNAN dedi ki:
    1 Ocak 2017, 23:27

    büyük şehir de aynısı icraat yok (yanlışı) kapatmak icin reklam var

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  6. CKadir dedi ki:
    1 Ocak 2017, 23:03

    Anlaşılan Yeşilyurt belediyesi size reklam vermeyerek canınızı sıkmış..Yazık millete haber sunduğunuz habere bak…Bumu habercilik
    (!) Tabi yayınlanırsa

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  7. hidayet dedi ki:
    1 Ocak 2017, 22:39

    Anladım.Paran varsa su kesik diye ilan ver suyun gelir yoksa su yok… MU?

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  8. KML dedi ki:
    1 Ocak 2017, 22:33

    Bu Malatya hacı ya uğurlu geldi. Reklam ve park başkanı. Diğer seçimler dede kazanacak sin. Ama Birgün bunların hesabını Allah a verecekdin unutma

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  9. Sedat dedi ki:
    1 Ocak 2017, 22:31

    Radikal guruplara yaranmak için Bilboardlar da boy boy reklam veren bir zihniyet başarısızlığını örtmek için aynı yöntemi denemiş garip olan bir durum değil!!!!

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  10. Kemal dedi ki:
    1 Ocak 2017, 21:58

    Bilboard belediyesi. Baska icraat yok

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  11. sedat dedi ki:
    1 Ocak 2017, 21:51

    Tüm Belediyelerin asıl kangrenleşen sorunların başında para ve iktisadi işlerine halka karşı şeffaf olması gerekirken olmayışlarıdır oysaki her sene sonu vatandaşa yıllık olarak ve detaylı biçimde paramızı nerede ve ne amaçla kaç kuruş harcadıklarını bir bültenle kanıtlamaları gerekir ama nerde hepsi aynı yatacak yerleri yoktur.

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  12. ferhat dedi ki:
    1 Ocak 2017, 21:37

    Çok rezil bir hareket

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  13. Murat dedi ki:
    1 Ocak 2017, 21:34

    Reklam ile gerçeklerin üzerini örtmeye ve algı yaratmaya çalışmak!Başka ne beklenirdi ki zaten

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