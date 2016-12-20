Bu Hiç Hesapta Yoktu!. ‘Biz de Mavi İstiyoruz’
İnönü Üniversitesinde kız öğrencilerinin ‘Pembe trambüs istiyoruz’ kampanyasından sonra şimdi de erkekler ‘mavi trambüs istiyoruz’ kampanyası başlattı.
İnönü Üniversitesi’nden bazı kız öğrencilerin “Malatya’da Pembe Trambüs İstiyoruz” başlığı altında başlattıkları imza kampanyasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’ya 2 adet pembe trambüsün getirileceği haberini vermişti. Ancak bu kez de bazı erkek öğrenciler kampanya başlatarak “Erkeklerin rahat seyahat etmesi için mavi trambüs istiyoruz” şeklinde bir kampanya başlattı.
Pembe trambüs çok konuşulmuştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, birkaç gün önce Malatya’ya 2 adet pembe trambüsün getirileceği haberini vermişti. Bu haberin verilmesinden sonra konu bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak trambüs konusu bu defa da erkeklerin mavi trambüs talebiyle bir kez daha gündeme geldi.
İnönü Üniversitesinde bir grup erkek öğrenci söz konusu duruma tepki olarak bir imza kampanyası başlattı. Erkek öğrenciler, “Son zamanlarda İnönü Üniversitesi kız öğrencilerinin rahat seyahat etme gerekçesi ileri sürerek, ‘Pembe Trambüs İstiyoruz’ adı altında başlattıkları kampanyaya tepki olarak, ‘Mavi Trambüs İstiyoruz’ kampanyası başlattıklarını açıkladı.
Erkek öğrenciler Çakır’dan talepte bulunacaklar
Erkek öğrencilerin başlattıkları kampanyaya bazı kız öğrenciler de destek verirken, kampanyayı başlatan grubun yeterli desteği görmesi halinde konuyu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a taşıyacakları öğrenildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın geçtiğimiz günlerde ‘siparişini verdik’ dediği pembe trambüslerin ise Nisan ayında Malatya’da olacağı belirtildi.
İha
ELEKTRİKLİ KÖRÜKLÜ OTOBÜS NE ZAMAN TRAMBÜS OLDU?
mavi değil öğrenci trambüsü isteseler mantıklı olurdu.
trambüsteki bazı vaziyetleri bilmiyormuş gibi konuşmayın
Pembelere binmeyip standart olanları kullanmaya devam edecek bayan vatandaşları düşüreceğiniz durumları hiç mi akıl etmessiniz ya. Çok acayip yaw, çok : – )
pembe trambüs malatyalı erkeklerin kadınları rahatsız etmesinden kaynaklı bi uygulamaysa eğer unutmayalımki o erkekleride onlardan koruduğunuz kadınlar doğuruyor.
kız ve erkek çocuklarına birarada yaşamayı öğretelim.pembe trambüsten sonraki aşama karma eğitimin kaldırılması bi sonraki aşama iran
harika bir uygulama destekliyoruz yaygınlaşması harika olur
Çakır , kesinlikle cumhurbaşkanı erdoğanın partisinden oy alıp gelmiş bir şahıs tır , kesinlikle adına oy veren yokturdur ailesi dışında , belediyeciklikten hiç anlamıyor tamamen şansa yapılan işler , EY ÇAKIR SEN GÖRDÜN MÜ HASAN VAROL MAHALLESİNİN YOLLARINI , AMASÖR PATLATTIM
renk muhim değil yeğen, zihniyet önemli! pembe trambus projesi malatyadaki erkeklere hakarettir.
Bu defa büyük harfle yazıcam😀 RAYLI SISTEMI ISTİYORUZ..
Malatya ya Adıyaman li belediye reisi lazım o zaman kimse elestirmez
karda sokaklar buzdan geçilmiyor, vatandaşların yürüyecek yeri yok, sabahları çocuklar buzdan dolayı yollarda yürüyor, ortalıkta karla mücadele ekibi diye bir şey yok biz hala trambüs derdindeyiz. Boşa harcanacak paramız var ya belediyemizde artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. oraya harcanacak para ile belediye karla mücadelede yardımcı olacak ekipmanlar alınsa kötü olur tabi ne gereği var…
SAYIN BAŞKAN BU İŞLERLE UĞRAŞACAĞINA DAHA CİDDİ İŞLERLE UĞRAŞSANIZ OLMAZ MI.
MESELA 2 BİN 800 TL BİR TRAMBÜS İÇİN KORKUNÇ BİR RAKAM. 5 OTOBÜS PARASI.
BUNU SORGULAYIN DERİM.
Eşimle araştırma hastahanesine gidecek sen eşim pembe trambüse ben mavi olanamı binecem.Yapmayın allah aşkına kadın erkek birlikte adam gibi yaşamayı öğretin.
mehmet bey ayrı ayrı binmeyin ikiniz aynı trambüse binin zorunuza gitmesin sadece pembeler bayanlara ait ne kadar büyüttünüz be
Muhterem sen mevzuyu anlamamışsın.Pembe olana sadece isteyen bayanlar binecek.Sen eşini yanına al şu anda olduğu gibi istediğine bin.Bayanlar illada pembe trambüse binecek diye bir zorunluluk yok.
Eğer ki reis akp de olmasaydı kimse sana oy vermiycekti …çogu insan sayın recep tayyip erdoğan sayesinde oy verdi…
yakında çakırın kim olduğunu göreceksiniz çok az kaldı…yeter be yeter Allahtan da korkmuyo devletin parasını carcur ediyo senin her boşa harcadığın parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var be ..benim ödediğim vergileri saçma seylere harcamaya hakkın yok…Millet uyanalıoyunlarına gelmeyelim pembe mavi trambüs yapacagına ögrenci sivil yapaydın daha iyiydi …onu da geçtim otobüs fiyatlarına indirim yap…yok artan parça vergisi artan mazot fiyatını adamlar binme ücrewtine kesiyo bize ne artan parça fiyatından….
Guzel bi uygulama ancak universite icin uygulanamaz zanneditorum. Ayri ayri otobuslefe okula geleceklet dersliklerde yine karışacaklar, veya aynı derslikten çıkacaklar haydi sen pembeye ben maviye. Niyet iyi ama uygulama zor. Lokmalar ayrı ayrı hepsinin gittiği yet bir.
Yollar yürümekle aşınmaz. ( Süleyman DEMİREL ) Hayatta olsa bu konuda ne tarihi sözler söylerdi kim bilir. Allah rahmet eylesin.
Düşünün tamamen renklerine göre ayrıldı. Erkekler mavi, bayanlar pembe trombüse bindi. Yarın aynı uygulamayı minibüslerde istesek yerimi yeri.
Eee işi sulandıracağız ya ticari taksilerde istedik bu uygulamayı.
Birde ailecek yolculuk yapmak istersek seyreyle Malatya’mın üstün zekalı uygulamasını. ( Ulu bilge şehri eminimiz ” bu konuyu anlamayanların aklının kıt olduğunu ” iki hafta önce söylemişti )
Aileler için TURKUAZ fikri iyi. Tuttum.
Şimdi üç renkli çok seçenekli ulaşım modeli ile kısa sürede, daha ekonomik ve komforlu ulaşım modeli geliştiren ulu bilge şehri eminimize yine en başarılı belediye Başkan’ı ödüllerini bütün DAŞ dergi, stk ve anketörler verir ve bu gururda hepimize yeter.
Allah seni başımızdan eksik etmesin.
Şehrin ulaşım sorununu çözmek yerine suni gündem oluşturmak kime fayda sağlar.
Sayın Başkan , bu güne kadar kaç TL otopark için binalardan kesinti yapıldı ? Bu kesinti hangi hesapta tutuldu ? Karşılığında kaç otopark yapıldı ?
Defalarca sordum . Bir kişi çıkıp cevap vermedi ?
Hem ceza kes binalara otopark için. Sonra otopark yapma. Sonra araçlar yol kenarında olduğu için kar temizliği yapamadık de. Trafik bu yüzden sıkışıyor de.
Nasıl olsa hesap soran yok.
Elin oğlu uzayda maden aramaya başladı. Biz otobüsün rengiyle uğraşıyoruz.
İnsanlar layık olduğu şekilde yönetilir.
Selametle başkanım.
Bu kadar da HASİTLİĞE pes yani
Bisikletle gidim trambusten önce okulda olim
Allah,insanlari,yaratirken,esit,olarak,yaratir
Arimciligi,kul,yaratir,bu,dogru,,karar,degil
Insanlar,arasinda,huzursuzluk,yaratir
Ahmet çakırın fiyasko politikalarındaki bir hamle daha tarihe yazıldı yollar kar buz kaldırımlardaki durum içler acısı otobüs rengine bakacağına kaldırımlar çıkıp yürüsün
Evet memleketimizin haberleri kültürümüzü zihniyetimizi açıkça ortaya koymaktadır. Gençlerimiz bu ülkede olup bitenleri unutup başımızdaki felaketleri görmezden gelip böyle bir saçmalığa imza atıyorlarsa yazıklar olsun gerçekten. Bu ülkede neler oluyor bizimkilerin derdine bakın. Şaşkınlığın böylesi başka bir şehirde yoktur. Ahmet çakır da şu memleketin sadece çevre yolundan ana artellerden olduğunu bir an önce unutsun. Böyle bir belediyecilik yapmak doğu illerinde çok da zor değil gitsin oralarda yapsın çok istiyorsa. Ya da derhal görevini bıraksın insanların hakkını yemesin insanları mağdur etmesin açık ve net !!!
mavi trambüs istemek işi sulandırmaktan ibarettir
NİYE KADIN RAHET DEĞİLDE ERKEK Mİ RAHAT. KADININ Kİ NAMUSDA ERKEĞİNKİ DEĞİLMİ
Trambüslerde hahaha hihihi kahkaha koparanlar erkeklerden rahatsızmı olmaya başlamış kimse kusura bakmasın her gün kullanıyorum daha bir gün taciz olayı ile karşılaşmadım Malatya’lı yapmazda yaptırmazda.. Herşeyden önce kendilerini eğitmeleri lazım.. Erkek olarak biraz daha olsa sabahları kafamızı dinleyerek gideceğiz ona seviniyorum…
gercektende haklılar mavıde olsun
Bazen muhalefet yapayım derken KOMİK duruma düşüyorsunuz.Biraz daha ciddi haberler yapsanız sizin adınıza iyi olur.Aksi takdirde tüm vermiş olduğunuz haberler sorgulanır hale gelir.Saygılarımla
vallah k.bakmayında İHAnın bu haberi tamamen sallamasyon olmuş… GOOGLEde veya change.com da veya istediğiniz yerde aratın herhangi bir mavi trambüs istiyoruz diye bir kampanyayı bırakınız anket bile yok… saçma bi haber olmuş. malatya haberde buna ortak olmuş manşet yapıp 🙂
Pozitif ayrımcılık adı altındaki temel insan hakkını kasbeden bu uygulamayı mahkemeye taşıyacak cesur avukatımız yok mu Malatya’da?
Helal olsun gençler talebiniz çok yerinde. Mavi Trambüs istemek sizin doğal hakkınız. Bu itirazın bizi yönetenlere ders olsun kafalarına göre toplumu dizayn etmeye kalmasınlar. Bu ülkede erkek olmak potansiyel suçlu olmaktan çıkmalıdır. Trambüslerin rengi hemde TURKUAZ (TÜRK) mavisi olsun.Eğitim şart
havelsan 8 dkkada şarj olabilen yeni otobüs çıkardı yani aynı işlem ma bu direkler yook tel yok vs daha niye ısrar ediliyor bi bilen varsa yazsın
Öyle bir teknolojiyi Tesla bile yapamadi
Ali bey nereden biliyorsun?
Ben o sektörün içinden biriyim ve bir çok firma şarjlı elektrikli otobüsünü yaptı.
Zaten bir şarj ile günlük kilometresini yapabiliyor. Buna ilaveten durakta durduğunda da şarj olabiliyor.
Sayın Çakır efendı yaptığın bu sıstem ile herkes bıze gülüyor emın olun… mavi yada pembe bilemem ama su sıstemı kaldırın artık yeter.. raylı sıstem istıyoruz bız bu komedı artık bıtsın!