‘Bunun Gibi Projelerimiz Var’

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İletişim Topluluğu öğrencileri vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirdi.

Malatya Park alış veriş mağazasında İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla stant açan öğrenciler, vatandaşları; ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaptı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Tıp Fakültesi öğrencisi ve İletişim Topluluğu Başkanı Furkan Çatal, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan İletişim Topluluğumuz var. Üniversitemizin izni ve katkılarıyla böyle bir faaliyet hazırladık. İnsanlarımızla iletişimimizi kuvvetlendirerek, üniversiteyle halkı kaynaştırıp, halkın üniversite imkanlarından yararlanacağı bir etkinlik düzenledik. İlerleyen zamanlarda bu ve benzeri projelerle halkımızın yanında olmak istiyoruz” dedi.