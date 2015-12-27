“Burada Bulunmaz Fırsat Var”

Darende Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ahmet Levent Aksoğan, OSB’nin enerji probleminin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteğiyle yapılacak enerji nakil hattıyla çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Doğuyu batıya bağlayan karayolu üzerinde 5. yatırım bölgesi olarak ilan edilen OSB’nin iş adamlarını beklediğini belirten Aksoğan, ”Birçok avantaja sahip olan Darende OSB yatırımcılar için bulunmaz fırsatlarla sanayi parselleri tahsis etmeye hazır” dedi.

İlçe merkezinden OSB alanına kadar 14 bin 600 metre uzunluğunda enerji nakil hattı çekileceğini ve yaklaşık 8 ay sürmesi planlanan çalışmayla bütün alt yapının hazır hale geleceğini anlatan Aksoğan, ”Konumu, ulaşım imkanları ve diğer özellikleri ile Darende, Doğu ve Güneydoğu’daki yatırıma hazır birkaç OSB’den biridir. OSB içinde yapılması gerekli tüm alt yapı işleri tamamlanmış olup ihalesi yapılacak enerji nakil hattı ile OSB’miz işlerlik kazanacaktır. Önümüzdeki yıl ilçemize doğal gazın gelecek olması da ayrıca bir avantajdır” diye konuştu.

Darende OSB’nin toplam parsel alanının 220 bin metrekare olduğunu aktaran Aksoğan, buranın 5 ile 10 bin metrekare arasında muhtelif büyüklüklerde 35 parsele ayrıldığını hatırlattı. Aksoğan, OSB’nin enerji nakil hattı ihalesinin 2 milyon 450 bin liralık keşifle 22 Kasım 2012’de Ankara’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yapılacağını bildirdi.

FOTO: Darende OSB alanının kuşbakışı görünüşü