Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Berk Yıldız, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç oyunculara önem veren bir kulüp olduğunu ifade ederek, “Gençlere ne kadar önem verdiklerini biliyorum. O yüzden de burada olmaktan çok mutluyum. Bende antrenmanlarda çalışıp, hocamda şans verdiği taktirde Malatyaspor’da daha da başarılı yerlere gelmek için çalışacağım” dedi.

Yıldız, 3,5 sene Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor’un formasını giydikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor’a geldiğini anlatarak, “Benim için zor oldu. 3,5 sene Elazığspor’un formasını giydikten sonra buraya geldim, Süper Lig çok farklı. Burada tanıdığım ağabeylerim vardı. Sağ olsunlar onlarda bana çok yardımcı oldu. Adaptasyon sürecini çok iyi geçtim” ifadelerini kullandı.

İyi bir kamp dönemi geçirdiğini ifade eden Yıldız, “Hocam bana şans veriyor. Ben de iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Burada da çalışmalarımız iyi gidiyor” dedi.

“ŞİMDİ HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR”

Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi Bursaspor deplasmanından 1, Kardemir Karabükspor karşılaşmasından ise 3 puan aldıklarına dikkat çeken Yıldız, şunları söyledi:

“Atiker Konyaspor deplasmanına puan ya da puanlar almak için gittik. Maçın önemini biliyorduk çünkü rakibimiz alt sıralarda yer alıyordu. Bu maçı 3 puanla geçtiğimiz için mutluyuz. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Zaten alt sıralardan koparak, üst sıraları kovalıyorduk. Şimdi hedefimiz üst sıralar.”

Genç orta saha oyuncusu, genç oyuncuları önem veren bir kulüpten forma giymenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Azubuike, Sadık Çiftpınar gibi oyuncuları Evkur Yeni Malatyaspor piyasaya sürmüştü. Gençlere ne kadar önem verdiklerini biliyorum. O yüzden de burada olmaktan çok mutluyum. Bende antrenmanlarda çalışıp, hocamda şans verdiği taktirde Malatyaspor’da daha da başarılı yerlere gelmek için çalışacağım” diye konuştu.

“BU MAÇA DA GEREKTİĞİ GİBİ KONSANTRE OLACAĞIZ”

Yıldız, Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin ise “Bizim için bayağı zor bir maç. ama her futbolcunun her maça aynı konsantrede olması gerekiyor. Bizde bu maça, diğer maçlara konsantre olduğumuz gibi odaklanıp sahaya çıkacağız. Çünkü biz olaya maç maç bakıyoruz. Daha farklı olsaydı, Konya maçından önce Fenerbahçe maçını düşünseydik bu maçta sıkıntılar yaşayabilirdik. Bu maça da gerektiği gibi konsantre olacağız. Çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Tabi ki benim forma giymemde benim için büyük bir onur ve başarı olur. İnşallah hocamız takdir ettiği sürece forma şansı aldığımda bende başarılı olmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi